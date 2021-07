Natascia e Alessio in crisi aTemptation Island 2021?/ Fidanzato scosso “Che delusione!”

Rapporto in crisi tra Natascia e Alessio?

Il percorso di Natascia e Alessio, una delle coppie di Temptation Island 2021 è piuttosto emblematico. La giovane ha manifestato l’intenzione di partecipare al programma di Canale 5 e mettere alla prova i suoi sentimenti con l’obiettivo primario di ritrovare finalmente se stessa. La fidanzata ha infatti lamentato di non sentirsi mai sufficientemente se stessa per via dei commenti troppo giudicanti del compagno. “All’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi è cominciato a diventare giudicante. Vorrei che lui capisse che non faccio nulla di male ad essere me stessa”, aveva spiegato lei.

TEMPTATION ISLAND 2021, 3a PUNTATA/ Diretta e coppie: Bisciglia "step decisivo per…"

Nel corso del suo percorso nel villaggio, Natascia ha avuto modo di aprirsi con uno dei tentatori lasciandosi andare ad alcune confessioni relative alla sfera intima. Stando al suo racconto, il compagno avrebbe trovato sul suo cellulare dei video ad alto contenuto erotico: “Lui si è sentito toccato, perché con lui non succede…”, aveva commentato la fidanzata, spalleggiata da qualche compagna di avventura, provocando però la reazione del ragazzo che già durante il falò aveva evidenziato con amarezza: “Proprio una delusione, glielo ha detto a lui pure…”.

Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ Flirt con Natascia? Alessio furioso

Natascia e Alessio a Temptation Island 2021: nuova delusione

Le faccende private di Natascia ed Alessio sono venute allo scoperto nel precedente appuntamento di Temptation Island mortificando il ragazzo fino alla lacrime. A quanto pare però le delusioni per lui non sono ancora finite. E’ quanto evidenziato da un breve filmato caricato sui social e che contiene un piccolo spoiler su quanto vedremo questa sera nel corso della nuova puntata. Chiamato nel pinnettu, Alessio si ritrova davanti un filmato sulla fidanzata che lo lascerà letteralmente senza parole: “Che delusione, mamma mia! Che delusione ragà…”, si limita a dire sospirando ed apparendo molto scosso da quanto appena visto.

Valentina e Tommaso, ancora insieme dopo Temptation Island 2021?/ Gli indizi social

Cosa contiene il filmato in questione? Tutto questo va a legarsi alle parole pronunciate da Natascia che proprio al tentatore aveva confessato: “Io sono innamorata del ricordo, di quello che eravamo. Io voglio sentirmi libera e se incontrandolo non avrò quella sensazione devo prendere una decisione”. Per Alessio è evidente che i sentimenti e le sensazioni siano del tutto differenti tanto da riservare amare lacrime. Per lui, però, è tempo di prendere finalmente nuove consapevolezze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA