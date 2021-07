Natascia e Alessio, Temptation Island 2021/ “Non mi sento libera, accuso il suo giudizio”

Natascia e Alessio il rapporto inizia a scricchiolare…

Natascia e Alessio a Temptation Island 2021 stanno mettendo in discussione il loro amore. Ci sono anche loro tra le coppie di concorrenti protagoniste della nona edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. A decidere di partecipare al programma è stata proprio Natascia stanca del comportamento di Alessio nei suoi confronti. Se lei nel villaggio dei fidanzati si sta vivendo questa esperienza liberamente approcciando con i single tentatori e con le compagne di avventura, Alessio è molto rispetto della fidanzata evitando qualsiasi contatto con le single tentatrici.

Temptation Island 2021, 4a puntata/ Diretta e coppie: svolta per Floriana e Federico

Durante la terza puntata, infatti, Natascia ancora una volta non riceve alcun video dal suo fidanzato, mentre Alessio ne ha da guardare ben due. Si tratta di due filmati in cui Natascia torna nuovamente a puntare l’attenzione sugli atteggiamento del fidanzato reo di giudicarla. “Io non si sento libera perché accuso il suo giudizio” – racconta la ragazza al tentatore Samuele a cui si è molto avvicinata nel corso delle puntate.

Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ “Dirty dancing” con Natascia

Natascia e Alessio insieme da due anni e mezzo: il loro amore messo in discussione a Temptation Island?

Natascia e Alessio sempre più distanti a Temptation Island 2021. Dopo le parole della fidanzata, Alessio non nasconde che il vero problema è che Natascia non è in grado di ammettere i propri errori: “lei sta facendo il suo percorso, non vedo mai che si mette in discussione. Punta il dito contro di me, senza pensare ai suoi di errori. Io i miei li ho ammessi, anche piangendo”. La delusione di Natascia nel non ricevere nessun video per la terza settimana consecutiva è palese, anche se poi la ragazza comprende che l’assenza di filmati può solo significare che Alessio le sta portando rispetto nel villaggio delle single tentatrici. Non solo, la ragazza poi ammette che prova ancora un sentimento molto forte nei suoi confronti.

Jessica e Alessandro si lasciano a Temptation Island?/ L'accusa:"da un anno e mezzo nemmeno un bacio"

Sicuramente tra Alessio e Natascia c’è qualche errore di comunicazione e chissà che quest’esperienza di Temptation non possa aiutarli non solo a risolverli, ma anche a capire che il loro è vero amore. Cosa succederà nella prossima puntata? Per scoprirlo non reta che seguire Temptation Island 2021 come sempre il lunedì in prima serata su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA