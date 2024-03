NATASHA E GIANLUCA, STORIA STRAZIANTE A C’È POSTA PER TE 2024/ “Morti i genitori”: Massimiliano Caiazzo dona…

La storia di Natasha e Gianluca a C’è posta per te 2024 si conclude con l’arrivo in studio di Massimiliano Caiazzo, che ha per i due ragazzi e per la loro storia parole di grande stima. “Hai gli occhi buoni buoni. – esordisce l’attore – Ti guardavo prima, ho ascoltato tutta la storia, e a parte la sensazione di gratitudine che mi porto ora dentro per averla potuta ascoltare, mi rendo conto che in certi temi è facile cadere nella retorica, ma c’è una cosa che mi ha colpito ed è stato il modo in cui i vostri genitori vi hanno messo al centro del loro cuore. La prima cosa che mi è saltata in mente è che tu, tua sorella, il rapporto che avete costruito, è l’eredità alla vita dei vostri genitori.”

Per i due fratelli non mancano doni: una chitarra per la passione di Gianluca, un regalo in denaro che non viene svelato e una bandana che simboleggia l’amore di Massimiliano e del suo fratellino per i cartoni animati. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Natasha e Gianluca, due fratelli senza genitori a C’è posta per te 2024

La settima puntata di C’è posta per te 2024 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio Massimiliano Caiazzo, attore noto per il ruolo di Carmine Di Salvo in Mare Fuori. È lui il regalo speciale che Natasha vuole fare a suo fratello Gianluca. Alla conduttrice, Natasha ha raccontato: “Sono più grande di lui di 4 anni, sono la sorella maggiore e dovrei essere io a proteggere lui ma è invece l’esatto contrario.” Natasha e Gianluca hanno subito un grave lutto: sono morti entrambi i genitori.

I genitori erano separati, quando nel 2022 la loro mamma chiama Natasha e le svela che il papà ha un tumore allo stomaco. Lui muore, passano 4 mesi, Natasha è a cena col fratello quando la mamma li chiama. La donna parla in modo sconnesso, cosa che preoccupa subito i figli che corrono da lei, portandola poi in ospedale. La donna morirà poco dopo.

Natasha e le parole commosse per il fratello Giuseppe a C’è posta per te 2024

Natasha non ha visto piangere il fratello per la morte dei genitori e chiede l’aiuto di Maria De Filippi e C’è posta per te per dirgli che può contare su di lei. È per questo che, quando lo ritrova dall’altra parte della busta, gli dice: “Forse tu non sai quanto sei importante per me, lo sei sempre stato, fin da quando sei nato. Sei la persona più importante della mia vita e ti ringrazio, perché non so come avrei fatto senza di te. Dopo la scomparsa dei nostri genitori, tu sei stata la persona che mi è stata più vicina e io ti devo chiedere anche scusa perché avrei voluto darti di più. Ma sono irti che sono pronta oggi a prendere anche le tue sofferenze, perché tu sei il fratello migliore del mondo e io per te ci sarò sempre”.

