Chi è Natasha Stefanenko, bullismo e carriera: modella e showgirl russa che vive ormai da anni in Italia e che ha ottenuto discreto successo.

Natasha Stefanenko è una conduttrice russa naturalizzata italiana che parteciperà sabato 18 Ottobre 2025 come ospite della trasmissione Storie di Donne al Bivio. La donna ha avuto un’infanzia particolare e pian piano è diventata famosa nel nostro paese dove si è poi stabilizzata, ma andiamo a vedere chi è.

Natasha Stefanenko nasce in Russia, a Sverdlovsk, il 18 Aprile 1969 e ad inizio carriera decide di trasferirsi in Italia per proseguire la carriera come modella, specialmente in campo pubblicitario. Dopo viene notata quasi per caso in un ristorante e inizia a lavorare in tv, prima in trasmissioni e poi anche in film. Nell’edizione 2001 conduce il Festivalbar con Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Natasha si divide negli anni tra la conduzione di alcuni programmi tv e la recitazione per film e fiction dove ottiene sempre maggiore successo. La sua carriera esplode e la donna ha lavorato in varie trasmissioni e vari film, dove ha lavorato fino al 2022. La donna proprio in Italia ha vissuto una svolta anche dal punto di vista della vita privata.

Barbara De Rossi, chi è: tra tv e cinema/ La malattia: "Ho temuto davvero di avere un brutto male"

Natasha Stefanenko, l’infanzia difficile e l’amore in Italia

Nel corso di diverse interviste Natasha Stefanenko ha raccontato di come durante l’infanzia abbia avuto diversi problemi e varie vicissitudini legate in particolare alla sua altezza. Nel corso di un’intervista a UnoMattina Weekly la modella italo russa ha raccontato con dolore ma fortunatamente ormai superato:

“Ero considerata diversa, molto alta e magra e quando è cosi ti bullizzano, ti fanno sentire fuori dal branco e non ti fanno sentire accettata a causa del suo aspetto fisico” con il bullismo che ha caratterizzato la sua gioventù, tutt’altro che semplice per la donna che spesso ricorda le sue origini russe e le sue difficoltà vissute: “La città in cui sono nata in Russia non aveva neanche il nome, era solo un numero. Mio padre era un ingegnere nucleare e li si preparava l’arsenale nucleare sovietico”.

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: "4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!”

In Italia la showgirl ha trovato non solo lavoro e amicizia ma anche l’amore e agli inizi degli anni 90 la donna conosce il modello Luca Sabbione ed i due si sposano dopo anni di fidanzamento. Nel 2000 i due hanno una figlia di nome Sasha al quale sono molto legati.