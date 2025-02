Natasha Stefanenko e l’amore con Luca Sabbioni: “Fece una scommessa su di noi”

Ospite oggi a Sabato in diretta, Natasha Stefanenko ha raccontato in diverse occasioni la sua situazione sentimentale, lei che da ormai diversi anni è legata sentimentalmente e sposata con Luca Sabbioni. I due hanno vissuto uno speciale legame, nato però in maniera del tutto curiosa, come confessato dalla stessa Stefanenko in una vecchia intervista:

“Scommise di portarmi a letto entro 48 ore, poi perse la scommessa, ma fu bravo a confessarmelo subito. Mi disse che aveva scommesso una pizza, e quando mi vide in costume aggiunse anche lo spumante” ha rivelato Natasha Stefanenko tornando sull’accaduto di diversi anni fa. Fortunatamente la modella di origini russe ha scoperto il tutto diversi anni dopo e per quello non ha mai messo in discussione il loro rapporto, che ha vissuto solo un breve periodo di crisi all’inizio degli anni 2000.

Natasha Stefanenko e la crisi con il marito Luca Sabbioni

In passato la supermodella e il marito Luca Sabbioni, che hanno messo al mondo la figlia Sasha, hanno vissuto una breve crisi che per fortuna non ha portato a nessuno sconvolgimento nel loro matrimonio. Il tutto è accaduto poco dopo la nascita della ragazza, classe 2000 e che oggi ha dunque 25 anni. Nel corso di una vecchia intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Natasha Stefanenko aveva confessato:

“L’unica vera crisi matrimoniale c’è stata nel 2000, quando è nata nostra figlia Sasha. Io ero partita di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina” ha confessato Natasha Stefanenko.

