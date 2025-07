Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko, attrice apprezzata nonché in passato anche modella, è nata nell’ex Unione Sovietica: un’infanzia sicuramente non comune la sua, che è cresciuta in una città fantasma della Russia insieme ai suoi genitori. Il papà, infatti, faceva l’ingegnere nucleare ed era impiegato in un sito militare sovietico negli Urali.

Una città dove Natasha è cresciuta con la sua famiglia, senza avere percezione del fatto che fosse così isolata dal resto del mondo. Inizialmente dedita agli studi, Natasha ha scelto di seguire le orme del papà laureandosi in ingegneria metallurgica a Mosca: dopodiché, Natasha Stefanenko ha provato una strada alternativa nel mondo della bellezza, prendendo parte al concorso “Look of the year” che l’ha vista vincitrice proprio nella capitale russa. Dopo la vittoria del concorso, Natasha Stefanenko si è trasferita a Milano, lavorando inizialmente in campo pubblicitario.

La carriera televisiva di Natasha Stefanenko, invece, è cominciata quando Beppe Recchia l’ha notata e ha deciso di portarla in tv, su Canale 5, con il programma “La grande sfida”. Diverse le trasmissioni alle quali Natasha ha preso parte, per poi sviluppare la sua carriera anche su altri binari, come attrice.

Dopo la Mediaset è passata a Sky e ancora successivamente alla Rai, per mettere a segno diverse avventure come conduttrice e attrice. Nel 2022, Natasha Stefanenko ha preso parte a Pechino Express insieme alla figlia Sasha.

Cresciuta circondata da filo spinato e muri, Natasha Stefanenko non ha vissuto un’infanzia semplice. La modella e attrice russa ha raccontato: “Io sono nata in pieno regime sovietico, in una città segreta. La città in cui abitavo non aveva un nome, perché per motivi militari non è esistita sulla carta geografica”.

Un paese, dunque, nel quale anche muoversi non era semplice, sotto la continua sorveglianza delle guardie. Un’infanzia atipica, dunque, per Natasha, che però non ha avuto a lungo percezione di quanto diversa fosse la sua vita rispetto ad altre.