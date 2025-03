Natasha Stefanenko, nata in una città fantasma della Russia sovietica nel 1969, aveva il papà militare sovietico, impiegato proprio nella centrale nucleare di questo sito negli Urali. La mamma, invece, faceva l’insegnante di asilo. Natasha, dopo essersi laureata in ingegneria metallurgica all’Università di Mosca, nel 1992 ha preso parte a un concorso di bellezza, vincendolo: si trattava del Look of the Year. Dopo aver trionfato, ha iniziato a lavorare in ambito pubblicitario nel suo Paese d’origine, fino a quando non è stata notata dal regista Beppe Recchia, che l’ha portata in Italia, proponendole di prendere parte a un programma su Canale 5.

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Siamo l’unica famiglia che abbiamo": l'infanzia difficile e...

Giunta allora in Italia, Natasha Stefanenko ha cominciato a partecipare ad una serie di programmi televisivi targati Mediaset, tra i quali anche il Festivalbar. Dal 2005 è approvata a Sky Italia, conducendo una serie di programmi su Sky Vivo. Nel 2022 ha invece preso parte a Pechino Express, nella nona edizione, insieme alla figlia Sasha, permettendo al pubblico di conoscere un lato più inedito di sé.

Simona Cavallari ha un fidanzato? "Single ma felice"/ "Aspetto un uomo che mi ami davvero"

Natasha Stefanenko, chi è: cresciuta in un paese che non esisteva

Natasha Stefanenko, prima di arrivare in Italia e di cominciare la sua carriera come modella e conduttrice, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza tutt’altro che semplici. Viveva infatti in un paese fantasma, che sulle mappe geografiche neppure esisteva, come ha raccontato proprio lei. Nonostante il clima esterno fosse davvero surreale, per Natasha tutto ciò viveva era la normalità, non essendo a conoscenza di altri contesti.

Non era infatti a conoscenza di ciò che fosse quel paese e per questa ragione ha vissuto normalmente, come qualsiasi ragazzina, circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi genitori, ai quali è sempre stata particolarmente legata, anche dopo il suo arrivo in Italia. “È stata un’infanzia e un’adolescenza di amore e divertimento totale, non mi è mancato niente, studiavo, mi divertivo” ha raccontato Natasha Stefanenko.

Simona Cavallari, la malattia: ha sofferto di depressione/ "Non avevo più voglia di vivere"