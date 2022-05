Natasha Stefanenko e Sasha, Mamma e Figlia “Pechino Express”/ Unite si vince

Una mamma e una figlia si conoscono bene, sanno pregi e difetti dell’altra e possono quindi approfittare del loro rapporto per sostenersi anche nei momenti difficili, in modo particolare quando si è vicini a mollare. E sembra proprio essere stato questo uno dei punti di forza di Sasha Stefanenko e Sasha Sabbioni nel momento in cui hanno accettato di partecipare a “Pechino Express 2022“. Certamente gli screzi, come accade anche nella loro vita reale, non sono mancate, ma il loro affiatamento le ha portate fino alla finalissima del reality.

La sintonia che le lega le ha portate poi a non mandarle a dire quando gli avversari non si sono dimostrati sempre leali. Questo ha così portato a scontri nemmeno troppo lievi con “Italia-Brasile”, le due modelle eliminate proprio nella scorsa puntata.

Le difficoltà nella penultima puntata di “Pechino Express 2022” non sono mancate per “Mamma e Figlia”. Le due, infatti, hanno dovuto subire il malus assegnato dagli Sciacalli. Nonostante questo, le due non si sono comunque perse d’animo e sono riuscite comunque a raggiungere l’obiettivo.

La loro caparbietà si è dimostrata un vantaggio in molte occasioni e si è rivelata determinante per permettere loro di vincere quasi tutte le prove. L’inventiva non le ha mai abbandonate, al punto tale da non avere difficoltà quando era necessario trovare un passaggio e ospitalità. E ora che siamo arrivati al rush finale Natasha e Sasha non vogliono fare sconti a nessuno.

