Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni/ “Abbiamo un rapporto bello, ma non soopporto…”

Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni, in collegamento dalla loro casa, con l’immagine di Luca Sabbioni, marito di Natasha e padre di Sasha, si raccontano ai microfoni di Vieni da me. Dopo aver raccolto i ricordi di Achille Lauro, Caterina Balivo, dopo aver salutato, comincia a porgere alcune domande alle sue ospiti. “Abbiamo un rapporto molto bello. Le racconto quasi tutto”, svela Natasha. “E’ giusto che sia così. Non voglio che mi racconti tutto”, aggiunge la Stefanenko che fa intuire di non voler essere un’amica per la figlia. Durante il lockdown, Natasha e Sasha si sono unite ancora di più condividendo la passione per la cucina. Tra le due, però, la più brava è Sasha che cerca sempre ricette sfiziose che Natasha cerca di realizzare seguendo le istruzioni della figa. “Prima della quarantena non era molto brava ai fornelli“, svela Sasha.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: “Luca Sabbioni è il nostro principe azzurro”



Ad unire Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni, è Luca Sabbioni che Natasha ama da anni. “Litighiamo perchè lui arriva sempre in ritardo e poi per la scelta dei film, ma è il nostro principe azzurro”, affermano Natasha e Sasha. “Non è facile, però, avere a che fare con voi“, commenta Caterina Balivo difendendo il marito Stefanenko. Sasha, poi, racconta che, nonostante abbia un bel rapporto con la madre, ammette che c’è una cosa che le dà fastidio del suo atteggiamento: “La cosa che non sopporto è che mentre sono in camera per studiare, entra interrompendo quello che sto facendo”, racconta Sasha.



