Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, chi sono “mamma e figlia” concorrenti Pechino Express 2022/ Vincitrici?

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono pronte ad approdare in televisione: la conduttrice e sua figlia saranno le nuove concorrenti di Pechino Express 2022: le due saranno in gara con il nome di “Mamma e figlia“. Conosciamo meglio le due nuove concorrenti che prenderanno parte insieme a questa nuova avventura. Il nome del programma non cambia, “Pechino Express”, ma questa volta la destinazione non è la Cina. Dieci coppie percorreranno il Medio Oriente, attraversando quattro stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Il format, condotto da Costantino della Gherardesca, questa volta andrà in onda su Sky.

Natasha Stefanenko vive a Sant’Elpidio a Mare con il marito, ex modello oggi imprenditore, Luca Sabbioni. 52 anni, modella e attrice con laurea in ingegneria, si mette in gioco con la figlia 21enne, studentessa in Economics and Management. “Ora abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per affrontarla. Confidiamo in voi, noi faremo del nostro meglio” il messaggio della Stefanenko via Facebook ai suoi 135mila followers.

Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko?

Sasha Sabbioni è nata nel 2000 ad Ancona. Figlia di Luca Sabbioni, ex modello e oggi imprenditore del settore delle calzature, e di Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa. Parla fluentemente il russo e l’inglese. Ha una personalità molto intraprendente e dinamica. Fin da piccola segue la strada della madre Natasha nella moda. Bionda e dallo sguardo molto intenso che ricorda quello di sua madre, per la sua bellezza Sasha non ha avuto difficoltà ad iniziare una carriera di modella, ma senza trascurare il suo percorso di studi e lo sport. Dopo l’esperienza della High School a Los Angeles è tornata in Italia e frequenta la facoltà di Economics and Management, presso l’Università Cattolica di Milano. Il suo sport preferito è il nuoto che pratica a livello agonistico. Adora studiare e legge molto, nel tempo libero si dedica anche a qualche sfilata in passerella, senza mai trascurare la giusta dose di amicizie e serate divertenti.

