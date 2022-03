Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia di Pechino Express 2022/ Salve a sorpresa

Essere mamma e figlia, si sa, può portare a scontri spesso evitabili, ma allo stesso tempo a un affiatamento che molti altri non riescono ad avere. Ed è proprio questo uno dei punti di forza di Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, attualmente tra le protagoniste di “Pechino Express 2022“, dove gareggiano appunto come “Mamma e figlia“. Le due, infatti, stanno dimostrando di sapersi sorreggere a vicenda anche nei momenti difficili che possono esserci in un’avventura come questa e sono state ben felici di non essere state eliminate.

E nella scorsa puntata, la terza, che si è svolta ancora a Pammukale. nell’Anatolia meridionale, le due sono state ben felici di poter proseguire il loro cammino nonostante le difficoltà. Le due sono riuscite a salvarsi proprio in extremis e si confermano così un avversario da non sottovalutare un po’ per tutti.

Il destino di Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni a “Pechino Express 2022” sembrava essere quasi segnato. “Mamma e Figlia” erano infatti a rischio eliminazione e convinte di essere a un passo dal dover abbandonare il gioco, nonostante fossero state tra le concorrenti che hanno mostrato maggiore spirito di sacrificio. E invece non è stato così.

La terribile busta che loro stesse si sono ritrovate tra le mani, infatti, le ha salvate. Ma le notizie positive non si sono limitate a questo: ottima anche la loro posizione in classifica generale, dove si trovano attualmente al terzo posto. Un loro addio sarebbe stato comunque un peccato, visto che finora sono riuscite a vincere ben due prove immunità su tre.

