Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”/ Puntano alla finale di Pechino Express 2022

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia di Pechino Express 2022: la coppia prosegue la loro avventura nel reality game show di successo trasmesso il giovedì in prima serata su Sky Uno. La coppia formata da mamma e figlia si sta dimostrando all’altezza della situazione: affiatate, complici e uniti, Natasha e la figlia Sasha si sostengono l’un l’altra in questa fantastica avventura. Durante l’ultima puntata anche loro hanno dovuto confrontarsi con una serie di nuove prove: a cominciare da quella che ha visto la coppia mamma e figlia chiamata ad una prova geografica. Proprio così, le due hanno dovuto raggiungere a piedi una fortezza alla ricerca di una serie di targhette con il nome di alcuni Paesi e scegliere i 5 che confinano con l’Uzbekistan. Le coppie che indovinavano gli accoppiamenti potevano proseguire la marcia e il gioco.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, "Mamma e Figlia" Pechino Express/ Non mollano

La coppia è riuscita nell’intento proseguendo così la loro avventura in Uzbekistan e riuscendo così a mettersi in salvo dopo che hanno rischiato grosso a Pammukale, in Anatolia settentrionale, dove per poco stavano per essere eliminate dal gioco.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni“Mamma e figlia” a Pechino Express

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni proseguono la loro avventura a Pechino Express 2022. Nonostante le mille difficoltà, mamma e figlia si confermano una delle coppie più unite considerando che durante le precedenti puntate sono riuscite a vincere due prove immunità. Che dire, nonostante durante la quinta puntata abbiano rischiato per poco di essere eliminate dal gioco, la conduttrice e la figlia non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Anzi il loro obiettivo è la finale e chissà che le due non possano davvero riuscirci visto che sono pronte davvero a tutto pur di raggiungere il traguardo finale! Che dire non resta che seguire la prossima puntata di Pechino Express per scoprire il destino della coppia formata da mamma e figlia!

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia di Pechino Express 2022/ Salve a sorpresa

LEGGI ANCHE:

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, "Mamma e Figlia" di Pechino Express/ Sono loro quelle da battere

© RIPRODUZIONE RISERVATA