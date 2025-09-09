Natasha Stefanenko e il bullismo, il racconto dell'attrice sulla difficile infanzia segnata dal giudizio degli altri: "Quando sei diversa ti bullizzano..."

Natasha Stefanenko e l’infanzia vissuta in una città segreta della Russia

Natasha Stefanenko rientra nel parterre di ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio, martedì 9 settembre 2025, su Rai 1 con Caterina Balivo. Attrice e conduttrice amatissima dal pubblico, nel corso della sua vita ha ottenuto importanti soddisfazioni e gratificazioni a livello professionale, grazie ad una carriera straordinaria, ma non tutto è stato rose e fiori.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ "Da trent'anni ho accanto un uomo bello nell'anima"

In particolare durante il periodo della sua infanzia, Natasha Stefanenko ha vissuto momenti complicati. Nata e cresciuta in Russia, ricorda che la sua era una città segreta e senza nome (veniva semplicemente identificata con il numero 45), tutta circondata di filo spinato e con numerose barriere che non consentivano ai cittadini di uscire agevolmente.

Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko e cosa fa/ "Tra noi rapporto di fiducia reciproca"

“Mi sembrava che il mondo funzionasse così. Cioè che tutti avessero il pass per entrare e uscire dalla città“, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Unomattina Weekly lo scorso luglio, ricordando la sua infanzia. “Mio papà era ingegnere nucleare e lì si preparava un arsenale nucleare sovietico“.

Natasha Stefanenko e il bullismo: “Mi hanno fatto sentire non accettata“

Non solo un’infanzia in una città segreta, barricata e senza nome: Natasha Stefanenko da giovanissima ha anche dovuto subire la brutta piaga del bullismo. Nel corso dell’intervista a Unomattina Weekly, ha raccontato: “Ero diversa, alta, magra e quando sei diversa ti bullizzano, ti fanno sentire un po’ fuori dal branco, ti fanno sentire non accettata per l’aspetto fisico“.

Natasha Stefanenko, il dramma dell'infanzia: “Bullismo e filo spinato"/ “Frizzi? Mi ha salvato la vita"

Concetto rimarcato anche in un’intervista concessa al Corriere della Sera lo scorso luglio, quando si è nuovamente soffermata sul bullismo subito. Ricordando la sé bambina, si è definita “buona, educata e molto complessata, insicura, perché ero diversa: alta alta e magra magra. I bimbi bullizzano chi è diverso. Poi, sono arrivata in un Paese civile dove dicono che l’altezza è mezza bellezza e l’ho immediatamente adorato“.