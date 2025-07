Natasha Stefanenko a tutto tondo: la difficile infanzia e l'amore con Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko, 56 anni, è un volto che ha accompagnato generazioni di italiani, grazie alla sua simpatia e solarità. Ma, dietro quella bellezza, si nasconde una storia che in pochi conoscono davvero. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’Infinito, Natasha ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo la sua infanzia e le tappe più significative della sua vita. Nata da madre russa e padre di origini bielorusse e ucraine, è cresciuta in una città “segreta” degli Urali. Fin da giovane ha mostrato una forte inclinazione per le materie scientifiche, tanto da laurearsi in Ingegneria Metallurgica a Mosca.

Amici, ritorno di fiamma tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano?/ Le foto che hanno scatenato i fan

Il suo obiettivo, all’inizio, era semplice e concreto: trovare un lavoro stabile e avere una casa. Nessun sogno da passerella, anzi. Da ragazzina, Natasha non si sentiva affatto bella o sicura di sé. “Da piccola mi bullizzavano. Ero alta e magra. I bambini bullizzano chi è diverso“, ha raccontato. Ma, all’improvviso, tutto è cambiato. Un giorno, mentre è in fila al primo McDonald’s aperto in Russia, viene notata da un truccatore che la convince a partecipare a un concorso di bellezza. Da lì, viene ingaggiata da John Casablancas, fondatore dell’agenzia Elite, facendole cambiare completamente vita.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dall'8 al 13 luglio 2025/ Grandi novità per i segni d'Aria

Natasha Stefanenko si racconta a cuore aperto: cos’ha detto

In Italia la carriera di Natasha Stefanenko decolla: da modella affermata passa con naturalezza alla conduzione, diventando volto di programmi cult come Scatafascio, Target e Festivalbar. Poi, nel 1992, ha incontrato l’ex modello Luca Sabbioni e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Da allora, infatti, non si sono più lasciati e oggi sono ancora uniti e felici. Nel 2000 nasce la loro figlia, Sasha, e decidono di mettere radici nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare, dove costruiscono una famiglia solida e affiatata. Con loro arrivano anche i genitori di Natasha, volati dalla Russia per dare una mano e stare vicini alla nipotina.

DONATELLA RETTORE/ "Io Antidiva, ma segnata dalle critiche. Le canzoni di oggi? Uguali e copiate"

Ma qual è il segreto di un amore che dura da oltre trent’anni? “Con Luca abbiamo imparato a ridere e parlare tanto. Se non ti dici le cose, poi esplodi. A Sasha dicevamo sempre che, se non sviluppava l’ironia, con noi non avrebbe retto“, ha raccontato a Il Corriere della Sera. Natasha oggi si divide tra scrittura, nuovi progetti creativi e una vita serena, immersa nel verde delle Marche, con vista su Recanati.