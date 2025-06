Natasha Stefanenko e il battesimo a 40 anni

Natasha Stefanenko è da anni una protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Bellissima, dopo aver vinto un concorso di bellezza, stravolge la propria vita scegliendo di trasferirsi in Italia dove, lavorando come modella, incontro il collega Luca Sabbioni che, oggi, è suo marito. Una vita vissuta tra Italia e Russia, quella della Stefanenko che ricorda ogni volta quando ne ha l’occasione le proprie origini.

«Io sono nata nel pieno regime sovietico, infatti la città in cui abitavo non aveva un nome, perché per motivi militari, quasi per mezzo secolo, non esisteva sulla carta geografica. La città era circonda completamente da mura, dal filo spinato, dagli allarmi. Controllata costantemente dalle guardie», ha ricordato nel 2026 nel salotto del programma “Da noi a ruota libera”. Sempre ai microfoni di Francesca Fialdini, la Stefanenko ha parlato anche del rapporto speciale che ha con la nonna che, con i suoi racconti, le ha permesso di mantenere vivo il ricordo della sua Terra d’Origine. «Mi ha insegnato che Dio esiste. Mi sono battezzata a 40 anni grazie a lei. Con tanta pazienza mi ha insegnato, inoltre, l’arte della pazienza, perché lei diceva sempre: “Nessuno sa quanto hai messo, tutti vedono il risultato”»

Natasha Stefanenko e il rapporto con i suoceri

Natasha Stefanenko, in Italia, ha trovato non solo l’amore dell’uomo che ha sposato e con cui ha formato una famiglia con la nascita della figlia Sasha, ma anche l’amore dei suoceri che, per lei, sono stati come due secondi genitori avendo i propri lontani. Quello tra la Stefanenko e i genitori del marito Luca Sabbioni è stato un rapporto basato sull’amore e sul rispetto e quando è arrivato il momento di dire addio al suocero, per la Stefanenko, è stato un momento durissimo.

“«Mio suocero era come un secondo padre», ha detto nel 2022 a “Oggi è un altro giorno”. La suocera? «È una persona speciale. Di un’intelligenza unica», le dolci parole per la mamma del marito Luca.

