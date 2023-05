Natasha Stefanenko piange in tv per Fabrizio Frizzi/ “Se sono qui…”, poi il crollo

Natasha Stefanenko piange in tv ripensando a Fabrizio Frizzi: “E’ stato colui che mi ha lanciato e poi…”

Natasha Stefanenko si commuove ricordando Fabrizio Frizzi. In una intervista rilasciata a Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, la showgirl ha parlato della sua vita privata e della sua carriera, menzionando più volte Fabrizio Frizzi, ovvero colui che ha creduto prima di ogni altro nelle sue capacità “Fabrizio mi ha lanciata, se oggi sono qui è grazie a lui”, ha dichiarato Natasha nel corso dell’intervista, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La Stefanenko, infatti, è partita proprio al fianco di Fabrizio Frizzi nel 1997 quando ha condotto Per tutta la vita, un programma con protagoniste coppie vicine alle nozze. “All’epoca non c’erano i cellulari e Fabrizio per contattarmi e propormi di condurre con lui quel programma ha telefonato a casa di mia suocera“, ha raccontato.

Natasha Stefanenko e il ricordo di Fabrizio Frizzi: “Simpatico e divertente”

Natasha Stefanenko ha sottolineato le doti umane di Fabrizio Frizzi, ricordando la sua simpatia che ancora oggi la fa sorridere e commuovere. “E’ stato molto simpatico e ricordarlo mi commuove”, ha aggiunto. Sempre nella stessa intervista, la Stefanenko ha parlato del suo nuovo libro “Ritorno nella città senza nome”, per poi commentare un fatto di attualità che l’ha sconvolta.

Ovvero quello di Andrea Santacatterina, il ragazzo licenziato dal suo datore di lavoro dopo che quest’ultimo avrebbe chiesto un permesso per spalare il fango nelle aree devastate dall’alluvione. “Ho sentito la sua storia. La mamma dei ‘non si dice’ è sempre incinta” ha commentato amareggiata Natasha.

