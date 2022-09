Natasha Stefanenko piange per la morte del suocero/ “Per me era un secondo padre…”

Natasha Stefanenko si commuove a Oggi è un altro giorno

Natasha Stefanenko, nel salotto di Oggi è un altro giorno, dopo aver ricordato Fabrizio Frizzi a cui era legata da una sincera amicizia, si commuove di fronte alle fotografia di famiglia. Nel salotto di Serena Bortone, l’ex modella che ha anche ricordato gli anni dell’infanzia vissuta nell’allora Unione Sovietica, ha aperto i cassetti dei ricordi lasciandosi andare alla commozione di fronte alle foto con i genitori del marito Luca Sabbioni in cui ha trovato una seconda famiglia.

“Mi volete far piangere e cerco di non piangere perchè mio suocero, il papà di Luca, ci ha lasciati da poco. Praticamente il mio secondo padre. Si chiamava Raffaele e mi ha insegnato, in primis, l’onestà”, racconta la Stefanenko.

Natasha Stefanenko e il rapporto con la famiglia del marito Luca Sabbioni

Con Raffaele e Tania, i genitori del marito Luca Sabbioni, Natasha Stefanenko ha sempre avuto un ottimo rapporto. L’ex modella, inoltre, racconta di aver trovato tanti similitudini nel padre Boris e nel suocero. “Sono molto simili. Si sono sposati nello stesso anno. Mio marito e mia sorella sono nati nello stesso anno. Hanno tanti punti in comune e i miei genitori sono molto grati alla mia famiglia italiana“, svela.

“Mia suocera è una persona speciale. Di un’intelligenza unica. Ora è a casa nostra e ci sta guardando. Tania sei la nostra forza”, dice ancora Natasha che non nasconde l’emozione ricordando l’amatissimo suocero Raffaele.

