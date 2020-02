NATASHA STEFANENKO/ “Sarò la badante russa di mio marito…” (Che tempo che fa)

C’è anche Natasha Stefanenko tra gli ospiti della puntata di oggi di Che tempo che fa, il programma di Rai Due condotto da Fabio Fazio. A cosa si deve la presenza in studio della conduttrice di origine russa? La Stefanenko farà la sua comparsa nel segmento della trasmissione dedicato al Tavolo per parlare del nuovo film di Fausto Brizzi che la vede nel cast. Il riferimento è alla pellicola “La mia banda suona il pop” in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 20 febbraio 2020. Nel film di Fausto Brizzi, Natasha Stefanenko interpreta la parte di Olga, donna molto vicina ad un magnate russo di nome Ivanov disposto a pagare per assistere alla reunion del suo gruppo pop anni ’80 preferito, quello formato da Tony (Christian De Sica), Jerry (Paolo Rossi), Lucky (Massimo Ghini) e Micky (Angela Finocchiaro). Ma il ruolo di Olga sarà a dir poco ambiguo…

NATASHA STEFANENKO: “SARO’ LA BADANTE RUSSA DI MIO MARITO…”

Questo per quanto riguarda il lavoro, ma di recente Natasha Stefanenko è apparsa sui teleschermi Rai per parlare anche della sua vita privata. Lo ha fatto da Caterina Balivo, ospite a Vieni da me, presentandosi con il marito Luca Sabbioni. Non è mancata come al solito l’ironia durante l’intervista, un po’ come quando la Stefanenko ha scherzato: “Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così”. Rispondendo alla domanda della figlia Sasha su quale fosse il peggior difetto dei due, Natasha ha svelato un aneddoto particolarmente curioso: “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”. Sabbioni dal canto suo ha svelato di lei: “Il suo difetto più grande è che è diventata troppo social, io ormai vado a letto con il truccatore vicino perchè riprende tutto”. Emergerà qualche altro aspetto privato nell’intervista odierna?

