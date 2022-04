Natasha Stefanenko Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia Pechino Express 2022/ Il passo falso

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia” dalle stelle alle stalle…

Partecipare a un’avventura come quella di “Pechino Express” è certamente impegnativo, al punto tale che anche i più forti finiscono per essere messi a dura prova. Avere un rapporto intimo già prima di questa esperienza può rappresentare però un importante elemento di vantaggio proprio perché ognuno conosce bene punti di forza e di debolezza dell’altro. Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, come ogni Mamma e figlia, rispondono appieno a questo identikit e hanno finora dimostrando di non arrendersi facilmente nemmeno nei momenti difficili che si sono trovate a dover affrontare.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma-Figlia di Pechino Express/ Volano stracci con Italia-Brasile

Anche loro, al pari degli altri concorrenti, hanno dimostrato di non gradire particolarmente “Italia-Brasile“, alias Nikita Pelizon e Helena Prestes, decisamente troppo competitive, al punto tale da comportarsi spesso in modo scorretto nei confronti degli altri. I problemi tra loro sono diventati ancora più evidenti nei momenti in cui hanno deciso di infliggere una penalità alle modelle, nonostante una delle due avesse riscontrato un problema fisico.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia"/ Puntano alla finale di Pechino Express 2022

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Pechino Express 2022: un errore che non ci voleva

In occasione dell’ultima tappa, che si è tenuta in Giordania, “Mamma e Figlia” hanno commesso un errore che ha rischiato di far concludere in anticipo la loro esperienza a “Pechino Express”. Natasha e Sasha, infatti, non sono riuscite ad andare oltre il quarto posto nella prova disputata a Petra.

Le due, al pari delle altre coppie, hanno dovuto recarsi al mercato locale con l’obiettivo di ricreare lo za’atar, una miscela di spezie orientali, che presenta ingredienti diverse a seconda di gusti e abitudini locali. Le due sono però andate da Enzo Miccio senza passare dal mercato alimentare: a quel punto la penalità è stata inevitabile, con un conseguente svantaggio rispetto agli avversari.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, "Mamma e Figlia" Pechino Express/ Non mollano

© RIPRODUZIONE RISERVATA