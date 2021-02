Natasha Tozzi, chi è?/ Nuova fidanzata di Andrea Iannone e figlia di Umberto

Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto, è stata paparazzata insieme ad Andrea Iannone a Milano, mentre pranzavano insieme al Radetzky Cafè. I due hanno anche cercato di depistare i fotografi prendendo strade separate per poi rincontrarsi all’auto del pilota pronti a parte in direzione Svizzera. Natasha, figlia di Umberto Tozzi, è nata il 15 settembre 1989 dalla relazione del cantante con Monica Michielotto. Natasha lavora come modella e influencer, anche se il suo profilo Instagram è privato e conta circa 25mila follower. Prima di Andrea Iannone, Natasha Tozzi è stata legata al giovane imprenditore Alberto Franceschi, ex compagno di Alice Campello, attuale moglie dell’attaccante della Juventus Alvaro Morata.

Natasha Tozzi e la storia d’amore con Stefano Ricucci

Nel 2014, la figlia di Umberto Tozzi è finita sotto i riflettori per la sua storia d’amore con l’imprenditore Stefano Ricucci, ex marito dell’attrice e showgirl Anna Falchi. All’epoca Natasha aveva 24 anni, mentre l’imprenditore romano ne aveva 51. I due erano molto attivi sui social, pubblicando foto e video affettuosi. Dopo qualche mese la relazione è finita, senza troppe spiegazioni da parte dei diretti interessati. Umberto Tozzi non ha mai commentato il legame tra la figlia e Ricucci, mentre la mamma Monica Michielotto, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, commentò così la storia d’amore della figlia: “Stefano è stata una piacevole sorpresa perché è davvero molto simpatico e di compagnia, un uomo di fascino. Certo la loro differenza d’età mi preoccupa, ma, ripeto, se lei è felice lo sono anch’io”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA