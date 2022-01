Nathalie a Carmen Russo: “Invitata da Enzo Paolo al tuo matrimonio”/ Lei nega ma…

Il matrimonio di Camen Russo ed Enzo Paolo Turchi crea dinamiche. Scoppia il matrimonio-gate al Grande Fratello Vip. Nathalie Caldonazzo dopo aver lamentato nelle scorse nomination la mancata accoglienza di Carmen, definita sua amica da anni, ha visto in una clip riassuntiva proprio la Russo denunciare falsità, in quanto le due non si sarebbero mai incontrate in precedenza, se non sporadicamente in eventi e salottini del mondo dello spettacolo. A sua discolpa la Caldonazzo dichiara: “io sono stata invitata al tuo matrimonio, Carmen”.

La ballerina nega e allora l’ex concorrente di Temptation Island approfondisce: “Mi ha telefonato Enzo Paolo e mi ha invitato”. La Russo non ci crede: “Sarà stata la sorella di Enzo Paolo”. La Caldonazzo si dice offesa: “No: è stato lui. Non me lo sto inventando”. Signorini a questo punto vuole la verità e invita la produzione a contattare Enzo Paolo Turchi per conoscere la sua versione. Nathalie Caldonazzo dice il vero o sta facendo di tutto per evitare l’eliminazione? (agg. di F.D. Zaza).

Nathalie Caldonazzo invitata al matrimonio da Enzo Paolo Turchi? Carmen Russo non crede alla sua versione

Il matrimonio-gate si alimenta nel corso della diretta del Grande Fratello VIP e Carmen Russo appare un po’ sorpresa e segnata dalla versione inattesa di Nathalie Caldonazzo. Alfonso Signorini così le suggerisce di coinvolgere il marito Enzo Paolo Turchi per fare chiarezza, ma Carmen a quanto pare non ne vuole sapere. E soprattutto non ha alcuna intenzione di uscire dalla casa per approfondire la vicenda: “Non ci penso nemmeno…”, dice con un velo di sarcasmo ad Alfonso Signorini.

