Nathalie Caldonazzo, chi è/ Dal Bagaglino al Grande Fratello Vip 2021

Chi è Nathalie Caldonazzo, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Attrice e showgirl di successo, Nathalie è nata a Roma il 24 maggio 1969. Sin da bambina cresce a pane ed arte essendo la mamma una ballerina e coreografa di successo. Sulle orme della mamma Nathalie ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e con tanta dedizione ci è riuscita diventando un’attrice di cinema e teatro. Non solo, la Caldonazzo si è fatta apprezzare anche come ballerina raggiungendo la grande popolarità come showgirl del Bagaglino di Pingitore. E’ il 1997 quando viene scelta come prima donna del Bagaglino riscuotendo un grandissimo successo in tv. In realtà non era la prima volta per Nathalie che in passato ha lavorato nel corpo di ballo di programmi come “Stasera Lino” e “Fantastico 10”.

Ballerina, ma anche attrice di cinema e teatro. Tantissimi i film a cui ha partecipato tra cui ricordiamo: “Abbronzatissimi”, “Paparazzi” e “Nessuno mi Crede”. Dal cinema alla televisione il passo è breve, visto che dopo un lungo stop dalle luci dello spettacolo torna alla ribalta partecipando ad un reality show.

Nathalie Caldonazzo: da “L’Isola dei Famosi” a “Temptation Island Vip”

Dopo diversi anni di silenzio, Nathalie Caldonazzo torna in tv nel 2017 come naufraga de L’Isola dei Famosi riscuotendo un discreto successo. Due anni dopo, nel 2019, è tra le protagoniste di Temptation Island Vip dove partecipa in coppia con il fidanzato Andrea Ippoliti. Una partecipazione da cui esce come single dopo un durissimo falò di confronto. Una storia d’amore naufragata quella della Caldonazzo che parlando della sua vita privata ha confessato: “ho avuto uomini molto insicuri che avevamo terrore che potessi tradirli, quando io sono un ‘pinguino’, monogama per eccellenza come questi buffi mammiferi. Fosse stato per me, avrei sognato di incontrare un solo uomo nella vita, vivendo per sempre tra follia e concretezza, passione e comprensione. Ma soprattutto, condivisione, sostegno, incoraggiamento, perché un uomo che ti ama, è il tuo primo fan e non cerca di affossarti o limitarti. E’ anzi felice ed orgoglioso del tuo successo”.

Non solo attrice e showgirl, la Caldonazzo è anche una grandissima amante della pittura. ” Avevo la passione per la pittura da tempo, ma lo facevo solo per hobby. Di recente però ho cominciato a dipingere quadri piuttosto violenti che raffiguravano Barbie distrutte” – ha raccontato la Caldonazzo che ha sottolineato “mi piace l’arte pop, perché con i colori molto accesi ti consente di sconvolgere e portare all’estremo la realtà”.



