Nathalie Caldonazzo/ “Con Massimo Troisi una storia importante” (S’è fatta notte)

Nathalie Caldonazzo è tra gli ospiti di S’è fatta notte, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso su Rai1. La showgirl è pronta a raccontarsi a cuore aperto dall’esperienza a Temptation Island Vip fino all’amore eterno per Massimo Troisi. Una carriera ricca di successi per la primadonna del Bagaglino che si è fatta apprezzare anche come attrice di teatro interpretando diverse opere acclamate da critica e pubblico. Non si è fatta mancare nulla la Caldonazzo che lo scorso anno è stata una delle indiscusse protagoniste di Temptation Island Vip dove ha partecipato con l’ex compagno Angelo Ippoliti. Un’esperienza che ha segnato profondamente l’attrice che è uscita dal reality show dei sentimenti da sola, ma con l’affetto smisurato del pubblico femminile (e non solo). La storia con Angelo Ippoliti è naufragata settimana dopo settimana all’interno del programma di successo di Canale 5. Un amore tossico come l’ha definito la Caldonazzo che senza remore considera il suo ex Angelo Ippoliti la delusione più grande della sua vita. Intervistata da teatroemusicanews.com l’attrice è contenta di aver partecipato ai reality: “non li rimpiango. Sono molto veri, divertenti e necessari. Io solo grazie al reality ho avuto la fortuna di chiudere una relazione con una persona di cui non mi sarei mai accorta come fosse veramente. Io ho fatto l’Isola e Temptation, e posso assicurare che non sono come forse può sembrare vedendoli in televisione. Si vivono emozioni fortissime e chi partecipa lo sa. No, a me non dispiacciono alcuni reality, sono sincera, sono begli spettacoli, un’esperienza forte”.

Nathalie Caldonazzo: “Massimo Troisi forse se non avesse fatto Il Postino…”

Nathalie Caldonazzo è conosciuta anche per essere stata l’ultima fidanzata di Massimo Troisi, il geniale attore e regista scomparso prematuramente a soli 41 anni per un problema cardiaco. L’attrice e showgirl sui social ricorda spesso il suo grande amore pubblicando e condividendo con i fan delle foto inedite e non nasconde, ancora oggi, il dolore per la sua morte. Lo scorso anno ospite di Vieni da me da Caterina Balivo, la Caldonazzo ha raccontato gli ultimi anni di vita del regista ed attore di San Giorgio a Cremano soffermandosi proprio sulla sua malattia. “Fu ricoverato per un mese e mezzo, eravamo io e lui da soli in America, avevo 24 anni” – ha raccontato l’attrice parlando dell’operazione al cuore a cui l’attore si è sottoposto ad Houston. “Chiamavo la famiglia ma alla fine nessuno venne per un motivo o per l’altro. Ci fu un’operazione d’urgenza al cuore. Purtroppo non andò bene” – ha confessato Nathalie che ricorda con grande dolore quei giorni trascorsi in America lontani da tutti – “lui con quel pigiama bianco sembrava Pulcinella. I dottori mi dissero che l’operazione era andata malissimo e non sapevano nemmeno se ce l’avremmo fatta a tornare in Italia”. In realtà Massimo Troisi non solo riesce a tornare in Italia, ma riesce a girare e completare anche il film “Il Postino” che gli regala la fama internazionale con tanto di nomination ai Premi Oscar nella categoria Miglior attore protagonista. Una scelta, quella di girare e completare il film, che la Caldonazzo ha ricordato con un pò di amarezza: “forse se non avesse fatto Il Postino forse sarebbe sopravvissuto. Massimo doveva fare un trapianto di cuore prima, ma voleva fare questo film con il suo cuore, mi ha sempre detto che quando ti operano al cuore e te lo toccano non sei più lo stesso”. Sul finale però la Caldonazzo non ha alcun dubbio: “la nostra è stata una storia molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri”.



