Nathalie Caldonazzo contro il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil: “Non è normale!”/ Scoppia la polemica

Il Grande fratello vip in corso non smette di far discutere dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, rispetto alle immagini del Wild party, che vedono Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran protagonisti di quello che -a detta dei più, tra i telespettatori- sarebbe un tentato “ménage à trois” in tv. Tra le mura del bunker di Cinecittà, ad esprimersi sulla cosiddetta “troppia” è ora, in particolare, Nathalie Caldonazzo, in una confidenza critica fatta proprio a Delia, promessa sposa di Alex. A detta dell’attrice la venezuelana potrebbe molto presto perdere il primato di “preferita” del pubblico, alla luce del bacio saffico avuto con Soleil durante il party a tema, che per i telespettatori più conservatori non sarebbe da ritenersi “normale”. Un’opinione, quella della bionda gieffina, che ora infiamma la polemica in corso sul triangolo della Casa e divide molto l’opinione dell’occhio pubblico, scatenando persino le contestazioni LGBTQ.

Soleil Sorge, crisi al Grande Fratello Vip/ "Delia e Alex egoisti: non ne posso più"

Grande Fratello vip, Nathalie Caldonazzo commenta Delia Duran: la confidenza critica

Quando ormai manca sempre meno alla nuova diretta del Grande fratello vip in corso, attesa per il 21 febbraio 2022 su Canale 5, Nathalie Caldonazzo decide di confrontarsi con Delia Duran a margine delle immagini del triangolo che quest’ultima forma con Alex Belli e Soleil Sorge, registratesi al Wild Party del gioco. In riferimento al bacio lesbo che vede Delia e Soleil protagoniste della serata evento dei vipponi, quindi, Nathalie spiega alla prima finalista Delia, il suo punto di vista, anticipando alla venezuelana che molto presto il pubblico potrebbe vederla con occhi diversi e quindi non supportarla oltremodo. Questo, in quanto non più vista come “la promessa sposa che Alex Belli tradisce con Soleil”: “Vedere la pomiciata con Soleil stona un po’, capisci? Andrai incontro anche a critiche e devi prepararti”. Ma non è tutto.

Delia Duran, la dichiarazione ad Alex Belli "Da oggi in poi io sarò con te"/ Crisi superata?

Nathalie Caldonazzo infiamma la polemica sul Gf vip 6: il pubblico si divide

La confidenza di Nathalie Caldonazzo a Delia Duran, registrata al Grande fratello vip, poi prosegue con l’attrice che aumenta il carico sul conto della modella venezuelana, dandola in un certo senso per sfavorita in vista della finale, in termini di consensi del pubblico, per via del bacio lesbo avuto con Soleil Sorge: “Capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli?!”. Tutte dichiarazioni che ora infiammano la polemica in corso sulla cosiddetta “troppia” della Casa.

Soleil Sorge, Alex Belli si rimangia tutto/ "Sotto le coperte? Altro che complicità erotica!"

Tanto che, via social, emergono tra le opinioni più disparate del web, dove c’è anche chi -non troppo velatamente- grida al sessismo e all’omofobia contro Nathalie, come nel seguente commento su Twitter: “Io farei vedere H24 il bacio tra Soleil e Delia e non tutte le volte che Nathalie o Lulu sclerano sul cibo e problemi di salute … un bacio non danneggia nessuno!”. E sul triangolo i commenti critici proseguono: “Soleil non puoi lamentarti che Alex non ti si è filato, ma come non volevi staccarti?”; “Delia difende il bacio?”; “Soleil prima fa casino, poi il vittimismo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA