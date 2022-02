Nathalie Caldonazzo crolla, abbandona il Gf vip?/ "Non voglio stare più qui..."

Il Grande fratello vip è al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo caso, che vede Nathalie Caldonazzo accusata da alcuni coinquilini vip nella Casa di aver mosso razzismo e diffamazione ai danni delle sorelle princess, nel dettaglio le gieffine Jessica e Lulù Hailé Selassié e l’ex gieffina Clarissa Sélassié. L’accusa a carico dell’attrice giunge in occasione della nuova diretta del reality, in onda il 24 febbraio 2022 su Canale 5, all’indomani della quale la Caldonazzo diventa protagonista di un crollo emotivo, dove – in confidenza con i vipponi a lei più vicini- non nasconde di sentirsi emarginata dal resto della Casa, tanto da minacciare l’addio al reality show targato Mediaset.

Grande fratello vip, Nathalie Caldonazzo diventa un caso nella Casa: il crollo

In occasione della nuova nonché 43esima diretta del Gf vip 6 in corso, Nathalie Caldonazzo finisce nel mirino di accuse durissime. La prima a sferrarle all’attrice è Lulù Hailé Selassié, che attacca Katia Ricciarelli accusandola di essere complice di un dialogo ignobile tra Nathalie e Alessandro Basciano, dove l’attrice si lascerebbe scappare delle esternazioni forti su di lei e la sua famiglia, inclusa la sorella coinquilina Jessica Hailé Sélassié. A rincarare la dose è, poi, alle nomination palesi Sophie Codegoni. Quest’ultima denuncia ad Alfonso Signorini la gravità delle frasi incriminate di Nathalie, la quale avrebbe affermato che le principesse etiopi sarebbero protette dagli zingari in quanto zingare. Ad avvalorare la veridicità della testimonianza della Codegoni è poi Jessica, che come Sophie finisce non a caso per nominare la Caldonazzo. Alla luce di tutte accuse, il conduttore Signorini promette che la produzione Mediaset farà luce sul caso. E, all’indomani della diretta, intanto, se Jessica minaccia di voler adire le vie legali contro l’eliminata Katia e la gieffina Nathalie, quest’ultima fa i conti con una crisi personale piuttosto forte, tra le mura della Casa, sentendosi accerchiata.

Nathalie Caldonazzo verso l’uscita dal Gf vip? Gli sfoghi con Delia e Antonio

Rispetto agli attacchi subiti al Gf vip 6 (tra cui quello di Soleil Sorge, ndr), Nathalie Caldonazzo ha una serie di sfoghi in preda allo sconforto e con i coinquilini a lei più vicini, ovvero Antonio Medugno e Delia Duran (la quale ha smascherato il promesso sposo, Alex Belli, ndr). In confidenza con il tiktoker, l’attrice ammette che se la produzione dovesse fare luce sulle frasi finite sott’accusa, lei potrebbe vedersi costretta a uscire dal gioco, anche per un’ipotesi di squalifica. In confidenza con la venezuelana, poi, Nathalie tra le lacrime minaccia l’addio al reality, sentendosi presa di mira dai più nella Casa: “Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti. Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui”. Di tutta risposta, Delia fa sapere di avere lo stesso problema, nonostante lei sembri proseguire senza intoppi il gioco dei vip, dall’alto del ruolo di prima finalista : “Non ce la fai? Anch’io non ce la faccio così. Questa falsità che c’è qui dentro guarda. Sei forte amore”.

Nel frattempo, la Caldonazzo è a rischio eliminazione, schierata al televoto contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Chi la spunterà?

