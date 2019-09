Nathalie Caldonazzo e Alessia Marcuzzi rancori?/ Video: “A casa parli male di lei…”

Cosa pensa Nathalie Caldonazzo di Alessia Marcuzzi? La domanda è d’obbligo dopo il falò di confronto della showgirl col fidanzato (ormai ex) Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2019. Non è sfuggito infatti un siparietto durante la lite. “Quando sei a casa non parli così della Marcuzzi”, dice lui. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Durante il falò anticipato la situazione si fa veramente tesa e lui urla. “Già qui hai chiuso. Hai chiuso! Non esiste proprio! Non guardare lei (Alessia Marcuzzi, ndr) perché mi fai inca*zare”. Ma la conduttrice interviene: “Scusami Andrea, non siete voi due da soli, se lei vuole mi può guardare”. Ma dopo pochi secondi lancia un’altra frecciatina, coinvolgendo la stessa Alessia Marcuzzi. “Sai che mi da fastidio se ti tocca qualcuno, per me hai chiuso”. Allora subentra la conduttrice che lo rimprovera garbatamente ma in maniera decisa: “Ti chiedo di moderare i toni”.

NATHALIE CALDONAZZO E ALESSIA MARCUZZI RANCORI? “A CASA PARLI MALE DI LEI”

Nathalie Caldonazzo sbotta, rinfrancata dall’inserimento della conduttrice. “Meno male che c’è Alessia testimone”, dice appunto l’ex primadonna del Bagaglino. Ed è in questo momento che Andrea Ippoliti lascia tutti di stucco. “Mi fa piacere che sei appoggiata ad Alessia visto che quando sei a casa non parli così di lei”. Nathalie Caldonazzo resta stupita (come del resto tutti i telespettatori), invece Alessia Marcuzzi non si scompone e replica: “Sei anche poco elegante, Andrea, perché questa cosa non è molto carina”. Poi aggiunge: “Però non mi interessa, sono i toni che devi moderare”. Ma ora in molti si chiedono cosa pensi davvero Nathalie Caldonazzo di Alessia Marcuzzi, se c’è qualcosa che evidentemente non sappiamo dei loro rapporti, o che magari non sa la stessa conduttrice di Temptation Island Vip 2019. Ricordiamo però che la Caldonazzo ha partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, ma la sua esperienza da naufraga durò poco.

Visualizza questo post su Instagram NEVER MESS WITH ALESSIA MARCUZZI #TemptationIslandVip Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 23 Set 2019 alle ore 1:28 PDT





