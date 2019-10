Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Confronto a Uomini e Donne: “Per me è morto!”

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti saranno ospiti oggi in studio del nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip con tanto di falò terminato con l’inevitabile rottura, l’attrice è tornata a parlare della situazione venutasi a creare. “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, confida l’attrice intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Nathalie, che aveva già dimostrato tutto il suo sdegno, aveva lasciato il falò ancora prima che si concludesse il confronto al grido di “Questo non è il mio uomo”. Proprio per la reazione di forte rifiuto, per lei non è assolutamente un problema che Andrea possa frequentarsi con un’altra donna: “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”. Nel villaggio infatti, Ippoliti si è molto avvicinato alla single Zoe che potrebbe avere l’età delle sue figlie (la cosa gliel’ha fatta notare anche la stessa Caldonazzo).

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Uomini e Donne

Andrea Ippoliti nonostante la figuraccia, ha voluto fare marcia indietro solamente chiedendo scusa ai figli ma non alla sua ex compagna. “Sono stato sicuramente troppo espansivo nei confronti di Zoe, ma da un certo momento in poi ho vissuto come se fossi stato single perché per me la storia era finita. Non rifarei quello che ho fatto, ma non per Nathaly, bensì per rispetto alla mia famiglia, che sicuramente non avrà gradito il mio atteggiamento. Ora vorrei chiedere scusa ai miei figli”, ha confidato recentemente intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Nonostante questo, proseguirà a frequentare Zoe Mallucci: “Inizialmente può essere scattata una sorta di ripicca, che però dopo si è trasformata in un’affinità di coppia. Con Zoe ho vissuto dei momenti molto belli, mi ha fatto capire che si possono trovare e provare nuove emozioni. Avevo voglia di baciarla, ma non l’ho fatto, però credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio dalle 14.45 su Canale 5.

