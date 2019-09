Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lei chiede falò ma… (Temptation Island Vip)

Falò anticipato per Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Lo ha richiesto la showgirl, infatti la nuova puntata di Temptation Island Vip 2019 potrebbe aprirsi proprio con loro. Non è ancora chiaro, però, se il fidanzato di Nathalie accetterà di presentarsi al confronto o se invece deciderà di dare la precedenza al rapporto che sta nascendo con single Zoe. Tra l’altro potrebbe essere già scattato un bacio tra Andrea e la tentatrice. In chiusura della seconda puntata, Nathalie Caldonazzo è apparsa stupita e al tempo stesso delusa per il comportamento del suo amato, ritenuto poco consono. La sua reazione emotiva è stata forte, tanto che ha deciso di chiedere il falò anticipato per confrontarsi con il fidanzato. Dalle anticipazioni è emerso che l’incontro della coppia, separata da oltre due settimane, sarà particolarmente forte. Insieme comunque ripercorreranno i momenti più importanti vissuti nei due villaggi attraverso le immagini che mostrerà loro Alessia Marcuzzi.

NATHALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI, LUI SI AVVICINA A ZOE…

Nathalie Caldonazzo nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 è stata protagonista di un momento di collera nei confronti del fidanzato Andrea Ippoliti. I due avevano ammesso di essere arrivati all’Is Mouras Relais con una crisi di coppia in corso. Infatti nel video di presentazione i due si sono presentati ognuno dalla sua casa, a differenza invece degli altri protagonisti. La loro storia d’amore è arrivata al capolinea? L’ex primadonna del Bagaglino ha avuto un duro sfogo quando ha visto che Andrea si è lasciato andare ad una domanda osé che gli aveva rivolto la sua tentatrice. Questo comportamento ha mandato in escandescenza Nathalie, che prima ha gettato il tablet sulla sabbia e poi ha cominciato ad attaccare il compagno. «Sono senza parole, ha veramente toccato il fondo. Io lo vedo proprio un pupazzo», le sue parole. Secondo la Caldonazzo, il fidanzato si è spinto oltre con la single Zoe Mallucci.

NATHALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI IN CRISI DA TEMPO

Nathalie Caldonazzo ha evidenziato che la tentatrice di Andrea Ippoliti è molto giovane, infatti ha solo cinque anni in meno della figlia. Ma dopo essersi resa conto che la sua reazione è stata sopra le righe, la showgirl 50enne ha chiesto scusa ad Alessia Marcuzzi e poi ha confessato di aver trascorso tre anni duri al fianco del compagno, a causa della gelosia del fidanzato. «Mi faceva sentire sempre sbagliata». Le anticipazioni sulla puntata di oggi di Temptation Island Vip mostrano però lo spettro di un presunto tradimento di Andrea Ippoliti. E allora non resta che attendere la messa in onda della puntata odierna per assistere al falò anticipato e quindi al fatidico incontro tra i due fidanzati. A patto però che il compagno decida di dire sì alla richiesta di Nathalie. Non è da escludere infatti che decida di rifiutare l’incontro anticipato per continuare a conoscere nel reality dei sentimenti la single Zoe.



