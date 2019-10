Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lei con “I Fainetta”, lui con Zoe Mallucci? (Temptation Island Vip)

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti non stanno più insieme e da quanto ne sappiamo non si sono di certo rivisti in seguito alla rottura avvenuta a Temptation Island Vip 2019. L’attrice sembra aver ripreso in mano la propria vita, fra lavoro, impegni di vario tipo e persino qualche incontro con amici conosciuti da poco. La troviamo infatti in una foto con Damiano ‘Er Faina’ Coccia e in un’altra con la fidanzata del romano, Sharon Macri. “I Fainetta“, scrive commentando lo scatto con la ragazza. Nelle Stories invece appare al fianco di Anna Pettinelli. Dal prossimo 10 ottobre e nei giorni successivi sarà invece a Roma presso il Teatro degli Audaci con lo spettacolo Parlami d’amore. Il post più significativo però risale a pochi giorni fa, una lode alle donne della sua famiglia ed alla forza che hanno sempre dimostrato di possedere. “Amo la mia famiglia fatta di donne forti e indipendenti che con grande forza vanno sempre avanti senza mai dipendere da nessuno e con il sorriso sulle labbra anche se dentro hanno la tempesta, a testa alta sempre e comunque perché sanno che la vita è meravigliosa nonostante tutto“, scrive infatti pubblicando una foto con madre, sorella e la piccola Mia Sangiuliano. Clicca qui per leggere il post di Nathaly Caldonazzo.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: lui frequenta ancora Zoe Mallucci?

Andrea Ippoliti non ha ancora deciso di riaprire ai commenti il suo profilo Instagram. In seguito all’addio con Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip 2019 non sono mancate le polemiche da parte dei sostenitori dell’attrice, così l’ex fidanzato ha deciso di impedire più o meno a chiunque di postare il proprio pensiero sulla sua bacheca. “Massì. Poi alla fine io credo nel destino“, scrive in un post in occasione del bagno di fine estate. Anche se sui social non appare con Zoe Mallucci, Andrea ha scelto comunque di destinarle un pensiero con un post successivo. Dato che i due hanno confermato di frequentarsi, la frase “uomo al lavoro, sto pensando a te“, non può che riferirsi alla Single che ha conosciuto nel reality. Mentre il silenzio avvolge Ippoliti, un nuovo dubbio si insinua invece su Nathalie Caldonazzo e la sua relazione con Massimo Troisi. Le pagine di gossip si sono spesso occupate di quel legame che le ha lasciato l’amaro in bocca, ma sembra che qualcuno nutra dei forti dubbi sul fatto che fra loro ci fosse davvero qualcosa. Il nipote dell’attore scomparso, Stefano Veneruso, ha infatti sottolineato a Grand Hotel come Troisi abbia trascorso gli ultimi tempi a casa della sorella Anna Maria. “Io ero con lui dal mattino alla sera e sinceramente Nathaly Caldonazzo non me la ricordo proprio. Il grande amore di mio zio è stato soltanto uno: la scrittrice e sceneggiatrice torinese Anna Pavignano“, ha aggiunto.

