Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lui ha scelto Zoe ma.. (Temptation Island Vip)

NATHALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI SI SONO LASCIATI A TEMPTATION ISLAND VIP

Questa seconda edizione di Temptation Island Vip non è stata molto fortunata per le coppie che vi hanno preso parte e, soprattutto, per Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. L’unica cosa che ha remato a loro favore, almeno per quel che riguarda le polemiche pre e post messa in onda, è che sono arrivati alla separazione nei due villaggi già con una crisi in corso. I due hanno annunciato di aver preso parte al programma quando, in realtà, la loro storia era già in crisi tant’è che lo stesso Andrea, nel video di presentazione, ha svelato che in quel momento Nathalie Caldonazzo non era in casa con lui proprio perché andata via qualche giorno prima, come spesso accadeva dopo una discussione. I due non sono mai stati seriamente conviventi con pro e contro visto che Nathalie Caldonazzo scappava via alla prima occasione e le cose non sono andate meglio durante Temptation Island Vip.

IL FALO’ DI CONFRONTO DI NATHALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI

Il percorso non è iniziato nei migliori dei modi ed è finito ancora peggio visto che, puntata dopo puntata, Nathalei Caldonazzo ha preso coscienza del fatto che forse tra lei e Andrea Ippoliti le cose fossero ormai naufragate da tempo. Quest’ultimo, intanto, ha deciso di non pensare tanto alla sua storia bensì lanciarsi nella conoscenza della bella single Zoe Malluci con la quale ha avuto modo di uscire, passare del tempo e, alla fine, cederà anche alla tentazione di alcuni momenti senza telecamere. Inutile dire che, a quel punto, lo scontro al falò non poteva che essere una naturale evoluzione e così è stato. Al falò di confronto lui ha subito preso la palla al balzo: “Tu mi conosci e sai quale sarebbe stata la reazione a quel balletto, si trascende sul volgare, a 20 anni puoi fare un ballo a 50 altri”. La Nathalie Caldonazzo ha subito sottolineato il fatto che questo non può averlo spinto a farsi la storiella con la single Zoe Malluci e che ha chiesto un falò di confronto proprio per mettere fine a questo scempio. A questo punto la discussione è subito degenerata con Andrea pronto ad alzare la voce contro Nathaly tanto da spingere Alessia Marcuzzi ad intervenire e fermarlo.

LO SCONTRO A UOMINI E DONNE, E ZOE MALLUCI?

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono ritrovati poi a Uomini e donne per un ulteriore chiarimento ma le cose non sono andate meglio. La showgirl continua ad offendere il suo ex criticando il fatto di non aver chiesto lui il falò per vivere la sua storiella con la bella Zoe ma lui ha ribadito il fatto che avrebbe voluto farlo ma che non è stato possibile. Lui stesso ha svelato: “Ho più volte detto che sarei voluto uscire, lasciare Nathaly per il suo comportamento e rientrare nel villaggio per vivermi la mia esperienza con Zoe. Ovviamente questo non era possibile e quindi ho vissuto senza ipocrisia la mia avventura con Zoe, consapevole che sarei stato criticato. […] Con Zoe ora ci stiamo sentendo; non so quello che accadrà, voglio vivere alla giornata, ma una cosa è certa: non saranno né i commenti né la differenza di età a frenare il mio interesse per Zoe. E credo che la cosa sia reciproca”. Andrea ha confermato la sua frequentazione con Zoe anche a Uomini e donne ma negli ultimi giorni sembra che tutto sia finito tra loro.



