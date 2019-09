Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati/ Lui pensa a Zoe Mallucci… (Temptation Island Vip)

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Temptation Island Vip fatale per la coppia…

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo hanno sollevato non poche polemiche a Temptation Island Vip 2019. Anche se in realtà è stato solo il fidanzato dell’attrice a spingere diversi spettatori a fargli la guerra sui social. La coppia si è lasciata in via definitiva, almeno da quanto ne sappiamo, durante l’ultima puntata del reality. Richiesto il falò di confronto, Nathalie ha mostrato alla sua più o meno dolce metà tutte le sue mancanze. Andrea però ha puntato il dito contro di lei grazie ai video che la riguardano e in particolare quello dove viene presa in braccio da uno dei Tentatori. Un gesto che Ippoliti non ha visto di buon occhio e che a suo dire avrebbe provocato un totale cambiamento nel suo modo di vivere il villaggio. Tanto da avvicinarsi in modo pericoloso alla single Zoe Mallucci, con cui sarebbe scattato un bacio e pure qualcosa di più, se solo non ci fossero state le telecamere. Il pubblico però non ha accettato l’atteggiamento di Andrea durante il confronto, per via di quei toni esagerati usati contro la fidanzata. Senza dimenticare la figura poco carina che ha fatto svelando un possibile retroscena su Nathalie, ovvero che non sopporterebbe la conduttrice Alessia Marcuzzi. Intanto lei è ritornata sui social, mentre Ippoliti ha deciso di chiudere i commenti per evitare di ricevere altri insulti da parte degli haters.

Andrea Ippoliti: continuerà la conoscenza con Zoe Mallucci?

Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo non avranno più la possibilità di essere una coppia, in seguito a quanto accaduto a Temptation Island Vip 2019. Lo spiega l’attrice durante un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, decisa a non considerare la possibilità di un ritorno di fiamma. “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi. Evitando magari ragazze così giovani“, ha aggiunto piccata ricordando all’ex fidanzato uno dei tanti errori compiuti nel reality. “Credo che avremo modo di approfondire in privato“, dice invece Andrea in merito alla vicinanza con la bella Zoe Mallucci, aggiungendo anche di non credere che Nathalie sia la donna giusta per lui. Dopo tutto il loro rapporto è stato distruttivo e ora Zoe potrebbe prendere con tutta facilità il suo posto. C’è chi parla già di indizi sulla relazione fra Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci, ma non c’è nulla di certo. Intanto, la Caldonazzo approfitta dell’uscita dal programma per lavorare, viaggiare e farsi persino un tuffo nel mare di Mondello, visto che è stata una delle presenti alla Cala Fashion Night che si è tenuta ieri a Palermo.

