Nathalie Caldonazzo “Katia Ricciarelli falsa e aggressiva”/ “Pretende rispetto, ma…”

Nathalie Caldonazzo si scaglia contro Katia Ricciarelli. Dopo aver difeso Miriana Trevisan durante la lite in diretta tra quest’ultima e la Ricciarelli, la Caldonazzo al termine della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. La Caldonazzo ribadisce la propria amarezza per le frasi dette dalla cantante nei confronti di Miriana Trevisan. Informata da Soleil Sorge di essere stata nominata proprio dalla Ricciarelli con cui ha provato ad instaurare un rapporto, l’attrice ha detto: “È cattiva, fidati. È aggressiva. Troppo. Io mancanza di rispetto? Le ho fatto il messaggio, struccata… Io non posso difendere una madre sola?”.

“Io da madre ho preso le difese di Miriana. Non mi piaciuta anche la parola “carogne” e altre cose che ha detto. Non è che puoi dire di tutto perché sei grande…subito si inviperisce ma anche meno! Io sono una donna grande e tu mi tratti con rispetto”, ha aggiunto la Caldonazzo.

Nathalie Caldonazzo: “Abbiamo viziato troppo Katia Ricciarelli”

Non riesce a trovare giustificazioni Nathalie Caldonazzo nelle parole rivolte da Katia Ricciarelli sia a Miriana Trevisan che alle Selassiè. “Da Katia, uno si aspetta una donna superiore. Vola più in alto perchè de lo puoi permettere. Poi se sei stanca, basta. Vai a casa, sei comunque una vincitrice. Anzi, sei ancora più vincitrice perchè almeno eviti queste cattiverie“, dice Nathalie Caldonazzo parlando con Soleil e Federica. “Nessuno le ha fatto niente per ricevere queste parole. Non credo che voi vi meritiate il termine carogna, per aver fatto cosa? Niente“, dice ancora la showgirl.

“Puoi avere 80, 90 anni. Non me ne frega niente. Se non mi rispetti, adios. Forse l’abbiamo viziata troppo”, conclude la Caldonazzo che ha scelto di schierarsi totalmente dalla parte di Miriana Trevisan e delle Selassiè non tollerando l’atteggiamento della Ricciarelli.

