Nathalie Caldonazzo, lite con Valeria Marini/ “Sei pazza, un’esaurita mentale”

Poche ore prima della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, scoppia una furiosa lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo. Tutto accade sotto lo sguardo di Manila Nazzaro e Lulù Selassiè che, non conoscendo inizialmente il motivo dello scontro, si limitano ad assistere allo scontro senza precedenti tra le due showgirl. “Sei una pazza. Speriamo che usciate voi stasera!”: queste sono le parole che la Caldonazzo avrebbe rivolto alla Marini dando il via ad uno scontro infuocato. Ad ascoltare le parole della Caldonazzo è stato Giacomo Urtis che ha così raccontato a Valeria il desiderio di Nathalie sulla sua uscita. Valeria, delusa, affronta immediatamente Nathalie nella zona beauty e tra le due parte lo scontro.

“Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera? Sei appena arrivata. Ma porta rispetto!”, ha sbottato Valeria mentre Nathalie. “Sei un’esaurita mentale”, ha ribattuto la Caldonazzo come ha raccontato poi Manila Nazzaro a Katia Ricciarelli.

Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo: scontro di fuoco al Grande Fratello Vip 2021

Dopo una settimana di convivenza, Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo non si sono risparmiate. La Marini, profondomanete ferita dalle parole della Caldonazzo, non ha trattenuto le lacrime sfogandosi con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli che hanno provato a tirarle su il morale. Nathalie, invece, ha preferito calmarsi sotto le coperter. Tra le due, poi, nel primo pomeriggio, c’è stato anche il secondo round. Sempre nella zona beauty, Valeria ha esortato la Caldonazzo a non offenderla e a rispettarla.

“Ci sarà un motivo per cui non litigo con nessuno da un mese. Eppure abbiamo tutti caratteri forti”, ha detto ancora la Marini. La Caldonazzo, però, non condivide il pensiero, convinta che gli altri concorrenti soffrano di un timore reverenziale nei confronti di Valeria.

