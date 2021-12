Nathalie Caldonazzo, quel brutto incidente in scooter/ Fratture, convalescenza e tanta rabbia

Nathalie Caldonazzo sarà uno dei tre nuovi concorrenti che questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 2021, l’edizione da record del reality show di casa Canale 5. Dopo Temptation Island e l’Isola dei Famosi, una nuova esperienza televisiva per la showgirl 52enne, segnata recentemente da un brutto incidente contro un’auto. Nella primavera del 2018, infatti, Nathalie Caldonazzo fu costretta ad un lungo periodo di convalescenza, oltre che ad una serie di operazioni chirurgiche, a seguito di uno scontro quando era a bordo del suo scooter. In quell’occasione la stessa neo-concorrente del Gf Vip 2021 aveva raccontato quanto accadutole attraverso alcune stories e video pubblicati su Instagram: “Ho fatto un incidente col motorino e mi sono distrutta un ginocchio – spiegava all’epoca, fatto che probabilmente emergerà nella casa durante le prossime settimane – un intervento di quattro ore cui ne seguirà un altro, quindi potete immaginare, con l’estate che sta arrivando, la gioia che ho nel cuore. Comunque tutto a posto, sono viva, nonostante i dolori e i fastidi”.

Stando a quanto sottolinea ai tempi Nathalie Caldonazzo, l’incidente sarebbe stato provocato da un automobilista che improvvisamente avrebbe fatto inversione a U, una persona che la stessa definiva, sempre via social “veramente orribile” in quanto “non si è neanche degnato un secondo di chinarsi a terra e vedere come stavo o se avessi bisogno di qualcosa, nonostante io avessi il ginocchio fuori dalla gamba”.

NATHALIE CALDONAZZO: “NON SI E’ MAI FATTO VIVA L’AUTOMOBILISTA”

Nathalie Caldonazzo proseguiva: “Mentre ero a terra urlando, lui nemmeno mi ha preso in considerazione e ha pensato a spostare la macchina e dicendo che gli dava fastidio”. Anche nel successivo mese dall’incidente, l’automobilista non si fece sentire ne vedere a detta della modella: “Non si è mai fatto vivo, nemmeno con una telefonata, per sapere se ero morta. Vi rendete conto? In Italia c’è anche questo”. L’incidente era avvenuto di preciso a metà aprile 2018 in quel di Roma, in piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati. L’intervento tempestivo dell’ambulanza ha permesso a Nathalie Caldonazzo un successivo ricovero in ospedale in codice giallo.

