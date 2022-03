Nathalie Caldonazzo replica alle accuse di razzismo, dopo il Gf vip/ “Sono infamità”

Grande fratello vip 6, Nathalie Caldonazzo replica alle accuse a Verissimo

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, o meglio l’edizione Gf vip 6, e intanto Nathalie Caldonazzo si pronuncia -tra le altre cose- sul caso che la vede tacciata di frasi razziste, pronunciate in particolare ai danni delle princess Jessica e Lulù Sélassié e la loro famiglia reale durante la permanenza nella Casa, passando all’attacco di Alessandro Basciano. L’occasione per l’ex gieffina di rompere il silenzio è un’intervista a Verissimo nella puntata in onda il 6 marzo 2022 su Canale 5, dove, in riferimento alle accuse dell’ex Temptation island – che in un confronto in studio tra ex gieffini , alla 46esima diretta del Gf vip, ha confermato di essere testimone della sua condotta razzista assunta contro le favorite alla vittoria del reality secondo le scommesse – Nathalie ora si difende a spada tratta: “Tutte infamità!”.

“Rifarei tutto quello che ho fatto, mi hanno detto che sono una ladra, perché ho rubato il burro di arachidi – dichiara poi, nell’intervista a Verissimo, parlando in generale della sua esperienza maturata nella Casa, tra le accuse più disparate ricevute dai vipponi coinquilini-, che sono razzista, il burro lo ha rubato un’altra persona. Io ho perso le staffe, ma poi ho una mamma indonesiana, da parte di mia madre tutte le razze del mondo. Io ho sbroccato, certo, ho detto “Manco avessi fatto chissà che con 10 persone di colore…”. E ancora, aggiunge: “Ho usato questo termine. Quella è stata la mia paura di essere buttata fuori per questo, questa è la frase “incriminata”. Ho detto queste cose, ma Alfonso Signorini e gli autori hanno capito che non ho mosso razzismo“. Poi, rimarca in replica alle accuse di Alessandro Basciano: “Quando parlavo di “zingari”, per le questione che si facevano per il cibo, ho detto “manco gli zingari“, non ho mai detto che le princess sono protette dagli zingari.. come sostiene Basciano… tutte infamità. Avrò detto qualche frase infelice, ma non sono una razzista e neanche una ladra. E loro però ti mettono alla gogna”.

Nathalie Caldonazzo e la vita dopo il Grande fratello vip: l’affetto per la figlia Mia

Nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo, c’è poi anche spazio per alcune dichiarazioni sul post-Grande fratello vip 6. Nel dettaglio Nathalie Caldonazzo dichiara che per lei non è stato facile riaffacciarsi alla vita di tutti i giorni, dopo il soggiorno vissuto tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Nel complesso lei ritiene quella del Gf vip 6 un’esperienza piuttosto dura, che però le ha permesso di riscoprirsi: “Un viaggio dentro me stessa”. In conclusione, infine, non mancano delle parole d’affetto per la figlia Mia, nata dalla relazione fra Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano, iniziata negli anni 2000 e successivamente finita qualche anno dopo.: “Mia è tutta la mia vita, una ragazza veramente in gamba. Sono orgogliosa di lei, ne ha superate tante, ha una grande forza, dignità e carattere”.

