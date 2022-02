“Nathalie Caldonazzo? Una mitomane”/ L’attacco di Carmen Russo “fa di tutto per parlare di se”

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso e mentre il gioco dei vipponi si fa sempre più duro e il cerchio dei concorrenti si stringe, giunge un nuovo intervento a dir poco al veleno sul conto di Nathalie Caldonazzo. E a pronunciarsi aspramente ai danni dell’attrice è l’ex gieffina vip, Carmen Russo, che da spettatrice del reality -nell’ultimo intervento pubblico- coglie la palla al balzo per rilasciare sul conto della Caldonazzo delle critiche sul personale, dandole della “mitomane”, rispetto alla condotta assunta ad oggi nel gioco della Casa. E per l’occasione critica, poi, la consorte di Enzo Paolo Turchi non risparmia neanche un’altra concorrente in corsa al reality, Manila Nazzaro.

Grande Fratello vip, Carmen Russo si apre su Nathalie Caldonazzo: l’intervento in radio

Il prossimo 14 marzo 2022, su Canale 5, andrà in onda la puntata finale del Grande Fratello vip in corso, e nell’attesa Carmen Russo ha rilasciato un’intervista radiofonica, in onda su Radio Radio e per il format Non succederà più, dove si scaglia contro le gieffine in corsa al reality per un posto da finaliste, Nathalie Caldonazzo (su cui incombe l’accusa di essere una “ruba-mariti”, ndr) e Manila Nazzaro.

Sul conto dell’attrice e fiamma storica di Massimo Troisi, nel dettaglio, Carmen spende parole di disistima molto forti: “Nathaly è una mitomane. Perché lei vede le cose a sua maniera, ne fa dei miti”. A detta dell’ex gieffina l’essere mitomani può sortire dei benefici a se stessi e/o agli altri quando lo si manifesta in positivo, al contrario può avere effetti pesanti quando lo si palesa in negativo. “Nathalie fa di tutto per parlare di lei”, prosegue poi l’affondo della soubrette ai danni dell’attrice, secondo quanto ripreso da Isa&Chia.

Carmen Russo non risparmia neanche Manila Nazzaro: cosa accade oltre il Grande Fratello vip

Nel nuovo intervento radiofonico, Carmen Russo trova inoltre modo e tempo per rilasciare dichiarazioni al vetriolo sul conto di Manila Nazzaro. A detta dell’ex gieffina, l’ex Miss Italia giocherebbe il ruolo di ipocrita nella Casa, facendo buon viso a cattivo gioco, in riferimento al rapporto instauratosi tra lei e Katia Ricciarelli nel reality in un susseguirsi di continui e palesi tira-e-molla: “Va bene tu litighi e poi chiarisci ma da ricevere insulti e poi dopo farsi truccare o pettinare dalle persone che ti hanno insultato… mi sembra esagerato“.

Che le gieffine interessate possano replicare alla critica della Russo?



