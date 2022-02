Nathalie Caldonazzo una rubamariti? Le accuse dall’ex di Andrea Ippoliti/ “Tu come Soleil Sorge”

Si fa sempre più vicina la finale del Grande fratello vip e, intanto, Nathalie Caldonazzo è nel mirino di diverse accuse. Tra le mura della Casa dei vip, l’attrice è tacciata di muovere diffamazione ai danni delle coinquiline etiopi Jessica e Lulù Selassié, e anche fuori dal contesto reality c’è chi non risparmia dure accuse alla Caldonazzo. Si tratta di Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, che in un intervento pubblico -tra le altre cose- taccia Nathalie di essere “una ruba-mariti”, difendendo di fatto, così, l’altra gieffina Soleil Sorge rispetto all’etichetta di “terza incomoda” affibbiatale di recente proprio dall’attrice.

Grande fratello vip, Nathalie Caldonazzo nel mirino dell’accusa dell’ex di Andrea Ippoliti: la lettera

Sale l’attesa generale per la finale del Grande fratello vip in corso, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto Nathalie Caldonazzo continua a far parlare di sé, dopo che Jessica Hailé Sélassié ha minacciato di denunciarla. In una missiva rilasciata a Di più, Daniela -ex moglie di Andrea Ippoliti (l’ultimo compagno di Nathalie Caldonazzo, con cui quest’ultima ha chiuso i rapporti al termine del loro viaggio nei sentimenti a Temptation island vip 2019, ndr)- ora taccia l’attrice di essere una “rubamariti”. E non solo. Perché, inoltre, la mittente della missiva accusa la Caldonazzo di essere una finto-perbenista, in quanto ha preso di mira la coinquilina Soleil Sorge (che ora è in vena di darsi alla beneficenza, ndr), dandole della “terza incomoda” nel triangolo condiviso con i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli, incurante del dolore che -a sua volta- le ha inferto diventando l’amante del marito Ippoliti.

Gf vip, Soleil Sorge difesa da Nathalie Caldonazzo: l’affondo dell’ex di Andrea Ippoliti

Nella lettera all’attacco di Nathalie Caldonazzo -che ora è a rischio eliminazione dal Grande fratello vip in corso in quanto schierata al televoto contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan – Daniela scrive testualmente: “Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex, ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me”. Daniela ha sposato Andrea nel 2003 e la coppia, ormai naufragata, ha avuto 3 figli. Il naufragio parte nel 2016 quando il secondogenito si presentò al party di compleanno della figlia di Nathalie, insieme ad Andrea, e galeotto si rivelò l’incontro tra quest’ultimo e l’attrice. Tanto che il figlio, poi, divenne testimone di un messaggio privato tra Andrea e Nathalie, che iniziarono da subito ad avere una relazione top secret in parallelo al matrimonio che vincolava lui a Daniela.

“Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante – fa sapere, inoltre, la donna, nella missiva scritta a cuore aperto-, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto ‘Ti amo”, firmato da Nathaly’”. Ma non finisce qui. Perché poi, Daniela aumenta il carico contro Nathalie, non risparmiando delle critiche rispetto all’etichetta di “narcisista covert” che l’attrice ha affibbiato ad Ippoliti nella Casa, peccando -a detta della donna- di mancanza di tatto e sensibilità: “Non hai pensato che a casa c’erano i nostri figli che guardavano la televisione”.

Che Nathalie possa avere modo di replicare alla missiva di Daniela, al Grande fratello vip? Staremo a vedere!



