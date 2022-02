Nathalie Caldonazzo vs Alessandro Basciano/ “Sei un pò troppo violento con le donne”

Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano si scontrano al Grande Fratello Vip per la presunta frase pronunciata contro le Selassié. Volano stracci tra i due con la showgirl che viene etichettata come falsa e ribatte “stai seduto che sei un pò troppo violento con le donne”. Dallo studio interviene Alfonso Signorini che torna sull’argomento precisando ai concorrenti: “la frase l’abbiamo analizzata, è un’espressione volgare e infelice, ma non c’è stata alcune precisa volontà di offendere o insultare nessuno”. Proprio la Caldonazzo chiede di poter parlare: “da parte di mia madre ho razze di tutto il mondo, sono stata volgare perchè ero esasperata”.

Amicizia Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno/ "Una complicità nata dal nulla"

Signorini allora riprende la showgirl: “quello che tu hai detto è una frase orribile, ma non era rivolta a nessuno di particolare”. Il conduttore poi affronta la seconda frase incriminata pronunciata dalla Caldonazzo relativa agli zingari e alla protezione.

Alfonso Signorini: “nessuna frase sugli zingari detta da Nathalie Caldonazzo”, ma Alessandro Basciano…

Alfonso Signorini dallo studio sottolinea: “la seconda frase quella incriminata sugli zingari che sarebbe stata rivolta a Jessica e Lulù secondo quanto Alessandro ti ha riferito perchè tu non eri presente quando questa frase è stata pronunciata. Vi confermo che l’unico momento in cui viene pronunciato quella parola davanti alle telecamere è quello che vi abbiamo mostrato a scanso di equivoci”. Nessuna frase quindi è stata pronunciata da Nathalie Caldonazzo che rivolgendosi ad Alessandro Basciano dice: “sei un poverino”, ma Basciano è una furia.

NICOLÒ, FIGLIO DI ALESSANDRO BASCIANO/ Tutti pazzi di lui: "Papà mi manca la sera"

Signorini allora interviene per calmarlo e riportare un pò di ordine: “Alessandro scusa, non è vero che Nathalie abbia detto ‘sono protette’ è una calunnia. Questa frase non è stata pronunciata. A me non interessa difendere nessuno, se avesse dato quella frase sarebbe stato squalificata e fuori dalla casa, ma Alessandro il nostro pubblico che è attentissimo che tira fuori anche filmati che io neppure vedo, non ha tirato fuori mezzo filmato perchè non esiste”. La Caldonazzo è molto delusa dall’atteggiamento di Basciano: “si può accettare una persona che dice queste infamità sul mio conto?”, ma l’imprenditore rivela “lei stava fuori dalla porta ed io stavo dentro la stanza blu, ma tu le hai dette”.

Valeria Pasciuti risponde a Corona "Sophie e Basciano vero amore"/ "Il resto è noia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA