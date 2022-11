Nathalie, chi è la mamma di Anthony Delon/ Morta nel 2021 “Dopo divorzio da Alain siamo rimasti..”

NATHALIE DELON, CHI ERA LA MAMMA DI ANTHONY

Chi è stata Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas, ex moglie di Alain Delon e mamma di Anthony, oltre che apprezzata interprete e regista del cinema francese? Questo pomeriggio il 58enne attore transalpino sarà ospite in studio a “Domenica In” per una lunga intervista con la padrona di casa Mara Venier: la presenza di uno dei volti noti del cinema francese, vero special guest di questo decimo appuntamento col programma in onda su Rai 1, sarà l’occasione non solo per parlare del suo libro “Dolce e crudele. La mia famiglia, la mia storia” ma anche del suo privato e forse anche della scomparsa l’anno scorso di una delle persone più importanti nella sua vita, ovvero mamma Nathalie.

Nathalie Delon, l’unica donna che Alain Fabien Maurice Marcel Delon abbia mai portato all’altare, è morta nel gennaio 2021 a Parigi, all’età di quasi 80 anni, a causa di un tumore al pancreas: come si ricorda dopo la relazione che l’attore ebbe con Romy Schneider, interrottasi dopo circa sei anni in maniera molto brusca nel 1964, ecco che nella vita di Delon entrerà un’altra collega, Francine Canovas. Sarà da lei che avrà il secondo dei suoi tre figli (tuttavia ne avrebbe avuto anche uno prima che però non ha mai riconosciuto), ovvero Anthony, nato nel 1964 e diventato da grande anch’egli attore. Tuttavia, come spesso è accaduto al diretto interessato, la relazione tra Alain e Nathalie non avrà vita lunga…

NATHALIE DELON: L’AMORE CON ALAIN, IL DIVORZIO E POI PRIMA DI MORIRE…

Infatti i due divorzieranno già nel 1968, ad appena quattro anni dalle nozze, e pare che due mesi prima dei fatidici fiori d’arancio l’attore abbia avuto una storia con l’attrice Marisa Mell, lasciata secondo alcuni proprio il giorno del matrimonio con Nathalie. Ad ogni modo, nonostante l’addio, la prima e unica moglie di Delon rimarrà un punto di riferimento importante nella vita di Alain e non solo per via del figlio avuto assieme negli Anni Sessanta: i due hanno infatti mantenuto in un certo qual modo un legame, e prima della morte era comparso uno scatto sul profilo Instagram del figlio Anthony che li ritraeva insieme in una casa e con la didascalia “53 anni dopo”. Un amore resistente a tutto, come ha scritto il diretto interessato, e che solo la malattia di Nathalie ha spezzato.

Insomma, non solo una icona del cinema francese e della Parigi Anni Settanta; Nathalie Delon è stata molto di più per l’impenitente Alain: pare che la coppia all’epoca si fosse conosciuta in un locale della capitale, con la ragazza che nemmeno sapeva chi avesse di fronte. Da lì l’inizio di una relazione (pare che al tempo Delon fosse fidanzato con Romy Schneider…) che sfocerà nel matrimonio, con la stampa francese che si scatena dopo che Alain dice addio all’attrice austriaca per convolare a giuste nozze con Francine. Nonostante la nascita del figlio Anthony e un rapporto che sembrava andare a gonfie vele, emergono delle crepe (qualcuno parlò del fantasma della Schneider ad aleggiare su di loro): “Io ero ingenua, lui mi era infedele ma io no” raccontò Nathalie. Poi il divorzio e successivamente la riappacificazione: “Siamo stati costantemente in contatto: ci siamo visti spesso, io facevo parte della sua vita e lei della mia” ha detto Delon all’indomani della sua morte, riferendosi alla foto apparsa su Instagram del loro ultimo Natale assieme.











