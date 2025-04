Nathalie Guetta e il personaggio della perpetua in Don Matteo: confessione a Belve

Nathalie Guetta è tra le ospiti della prima puntata di Belve, che torna in onda questa sera su Rai 2 con la nuova ed attesissima stagione di interviste condotte come sempre dalla padrona di casa Francesca Fagnani. In studio ci sarà anche l’attrice, pronta a sottoporsi alle domande della conduttrice, e dalle anticipazioni si prospetta un’intervista “incandescente”, carica di dichiarazioni spiazzanti e colorite e che sicuramente intratterranno pubblico in studio e telespettatori a casa.

Tra le tante anticipazioni emerse in queste ore, in attesa della puntata di questa sera, Nathalie Guetta si è soffermata ovviamente anche sulla sua carriera e sulla sua esperienza da attrice. Il pubblico l’ha amata sul piccolo schermo sin dal 2000, anno in cui è entrata nel cast fisso di Don Matteo nei panni della perpetua Natalina. Ma “chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì a’ fantasia. Mi devo sperpetuizzare“, precisa l’attrice nell’intervista.

Nathalie Guetta: “Chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo!“

Nel corso dell’intervista a Belve non è poi mancata una “punzecchiatura” nei confronti degli autori di Don Matteo. La fiction ha indubbiamente regalato a Nathalie Guetta il grande successo televisivo ma allo stesso tempo, in riferimento al suo iconico personaggio della perpetua Natalina, ammette: “Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita“.

Tra le domande dedicate alla celebre fiction Rai, poi, Francesca Fagnani chiede alla sua ospite in studio chi preferisce tra Don Matteo e Don Massimo. E l’attrice sgancia una risposta maliziosa in riferimento proprio all’attore che interpreta Don Massimo: “Beh, un pensierino su Raul Bova l’ho fatto…“.

