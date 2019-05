NATHALIE GUETTA/ Ballerina per una notte con Simone de Pasquale? (Ballando 2019)

Inizialmente Nathalie Guetta pensava che l’incendio fosse solo uno scherzo, ma una volta scesa in strada si è resa conto della gravità della cosa vedendo la gente scappare verso la Senna. In quel momento la Natalina di Don Matteo ha rivolto lo sguardo verso la Cattedrale di Notre Dame che andava in fiamme: “appena ho saputo dell’incendio ho cercato di avvicinarmi alla cattedrale, per vedere con i miei occhi cosa stava accadendo! Ero sconvolta, non riuscivo a capacitarmi, ma la polizia aveva transennato tutti gli accessi all’isolotto”. L’ex concorrente di Ballando con le stelle 2018 ha anche parlato della sua esperienza come ballerina in coppia con Simone Di Pasquale: “sono stati tre mesi bellissimi però lui ha sofferto con me, ogni tanto”.

Nathalie Guetta: “Don Matteo è gentile, disponibile e generoso”

Con un passato da circense, Nathalie Guetta ha poi deciso di cambiare vita dedicandosi alla recitazione. “A sedici anni sono andata a lavorare nel circo fino ai ventidue” – ha dichiarato l’attrice ospite di un programma televisivo. Poi la svolta: “sono andata a fare una scuola di recitazione a Parigi di due anni. Poi a venticinque sono arrivata in Italia, a Napoli, e Napoli mi ha accolto benissimo. A tutto ci sarà un perché quindi si vede che dovevo venire qui, non so per quale motivo però dovevo venire qui… Ma l’Italia è un paese molto, molto, molto difficile. Ho scelto un paese difficile e non lo sapevo”. Da Napoli è partita la sua carriera come attrice con la consacrazione arrivata col ruolo di Natalina in Don Matteo, la serie dei record con Terence Hill. Ospite della Balivo, Nathalie parlando di Terence Hill ha detto: “è estremamente gentile, disponibile, generoso, paziente, intelligente, sportivo…ma è un poco meticoloso…”.