Pechino Express, Cineasti eliminati: Nathalie Guetta replica agli haters: “Si bevo e mi drogo”

È finita ad un passo dal Nepal l’avventura dei Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci eliminati nella giornata di ieri. Ed dopo la fine della sua avventura nel reality di Sky Uno, l’attrice francese è tornata sui social per rispondere a tutte le critiche ricevute in queste settimane. Con un video sarcastico e pungente Nathalie Guetta ha smontato i suoi haters, ha risposto a tutto le critiche e le offese che le sono state rivolte e poi ha anche ringraziato coloro che invece l’hanno sostenuta ed apprezzata.

Pagelle Pechino Express 2025, 7a puntata/ Eliminati Cineasti, Giaele commuove: pochi top e troppi flop

Nathalie dopo l’eliminazione da Pechino Express 2025 ha voluto rispondere a tutte le domande che in questi mesi le hanno fatto: “Sei alcolizzata? Si, effettivamente sono alcolizzata e non me ne vanto. Devo dire che iniziare la giornata con una bottiglia di whiskey aiuta ad affrontarla con più resilienza…E poi ancora Mi sembra strafatta? Purtroppo si, mi drogo, mi faccio due chili di cocaina la mattina, non di più perché sono una persona metodica. Sono una stron*a? Si, anche se effettivamente non ho nessun merito, sono nata stron*a.”

Anticipazioni Pechino Express 2025, 8a puntata del 24 aprile 2025/ Brutti infortuni e una coppia in lacrime

Nathalie Guetta smonta gli haters dopo Pechino Express 2025: “Se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita ti sorride sempre.”

L’ironico e pungente sfogo postato su Instagram (e visibile alla fine dell’articolo) contro gli odiatori del web di Nathalie dopo la sua eliminazione continua: “Raccomandata? Si questo ero ovvio. Come fa una persona che non ha mai studiato, è una nullafacente e non sa parlare può andare in giro facendo l’attrice? Veramente assurdo, sono una raccomandata.” Ed infine l’attrice francese ha concluso con una massima di vita anche questa, ovviamente, ironica: “Volevo mandare un messaggio di positività: se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita di sorride sempre.” I Cineasti di Pechino Express hanno terminato il loro viaggio prima del previsto ad un passo dalla prima tappa a Nepal.

PECHINO EXPRESS 2025, 7A PUNTATA/ Diretta: eliminati Cineasti Nathalie Guetta Vito Bucci, Sorelle vincitrici