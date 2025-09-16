Nathalie Guetta, chi è: i matrimoni e il sogno di diventare mamma che non si è concretizzato. "Ho concentrato tutto sul lavoro" ha rivelato

Nathalie Guetta, chi è? La carriera da circense alla fiction Don Matteo

Chi è Nathalie Guetta? Nata sotto il nome di Nathalie Evalyne Guetta è la sorella del famoso DJ David Guetta e di Bernard Guetta, politico e giornalista. Lei, invece, ha fatto carriera recitando nella serie italiana Don Matteo dove interpreta il ruolo di Natalina. Non tutti sanno che Nathalie è anche una circense oltre ad essere una famosa attrice e che ha partecipato a famosi spettacoli acrobatici anche al Maurizio Costanzo Show. Non solo, nel 1987 prende parte alla pellicola di Federico Fellini intitolata “Intervista”, mentre dal 2000 in poi la sua carriera prende il volo con la fiction con Terence Hill.

Sebbene Nathalie sia stata molto fortunata durante la sua carriera, lo stesso non si può dire dell’amore. Pensate che il suo primo matrimonio è finito dopo pochissimi giorni, e a raccontarlo era stata proprio lei a Il Messaggero svelando che l’ex marito cubano era scappato poco dopo il matrimonio. Nel 2007 Nathalie Guetta ritrova l’amore in Yudiel Sanchez anche lui conosciuto a Cuba. Eppure, dopo 5 anni di matrimonio viene lasciata dal consorte. A Oggi è un altro giorno aveva spiegato di aver sofferto moltissimo per quella rottura, e di avere oggi un grande rimpianto.

Nathalie Guetta: “Ho provato a fare un bambino, ma il mio corpo si è irrigidito”

Come abbiamo visto, la carriera di Nathalie Guetta è stata davvero incredibile e fortunata, ma la sua vita privata nasconde dolori che non si possono descrivere. Uno di questi è il rimpianto di non essere riuscita a diventare mamma e di conseguenza, nonna. “Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. Non avrò mai nipoti“, aveva raccontato Nathalie Guetta a Gente, “A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta.” L’attrice ha sempre avuto un buon rapporto anche con il fratellastro David Guetta, morto nel 2014. Anche se i due si sentivano e vedevano poco, provavano l’uno per l’altra un grande affetto familiare.