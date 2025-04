Nathalie Guetta a Belve: “Avrei voluto fare film romantici“

Prende il via questa sera su Rai 2 una nuova stagione di Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani e che mette a nudo personalità dello spettacolo, della televisione, dello sport e non solo. Tra le ospiti che stasera si sottoporranno alla lista di domande “scomode” della conduttrice troviamo anche Nathalie Guetta, reduce dall’esperienza a Pechino Express nonché attrice nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo della perpetua Natalina in Don Matteo, ricoperto sin dal 2000.

Un’intervista in cui sicuramente si soffermerà sulla sua ampia carriera attoriale e di cui sono già emerse alcune anticipazioni. Per esempio, in merito al suo aspetto estetico e alle esperienze sul set, ha ammesso: “Non ero mica bruttissima da giovane, avrei voluto fare film romantici“. Ruoli che però non sono mai arrivati all’interno di film romantici, al punto che quando la Fagnani le domanda: “Ma qualcuno l’ha chiamata per quei ruoli?“, l’attrice ha risposto piccata: “Vedrà che si sveglieranno cinque minuti prima che muoio“.

Ma l’intervista di Nathalie Guetta a Belve, secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore e in vista della puntata di stasera, regala anche siparietti e confessioni colorite. “Sono abitata da diverse persone, le sento proprio, una cosa pazzesca“, ammette l’attrice, che poi spiazza Francesca Fagnani e il suo pubblico: “Non è una battuta, a me dispiace veramente non essere stata più zoc***a. E quindi la zoc***a che stava in me era minuscola, era pochissima, quindi era collegata con l’aggressività“, spiega mostrandosi la pancia.

Ironizzando sulla questione, la Fagnani domanda: “Ce l’aveva nel colon?“. L’attrice a quel punto torna sull’argomento: “L’aspetto zoc***a non è stato presente, non mi ha aiutata, in tutti i sensi, ed è stato un peccato. Non nascere zoc***a è stato una specie di handicap per me“.