E’ un fiume in piena di ironia Nathalie Guetta, e non è certo una novità; da oltre vent’anni primeggia nel cast di Don Matteo e nelle diverse esperienze televisive si mette sempre in evidenza per quel suo carattere costantemente brioso. Ospite oggi a La Volta Buona, l’attrice non si è certo smentita nel merito della sua verve dall’umorismo innato e lo dimostra il suo commento a proposito dell’età: “Ogni volta che mi chiedono la data di nascita esco pazza!”.

Nel salotto di Caterina Balivo, Nathalie Guetta si è lasciata andare ad una confessione sibilline rispetto ai suoi propositi professionali: “Ho fatto tanti giri? Sì, ora mi riposo! Sono ad un punto della mia vita in cui penso di lavorare pochissimo, possibilmente nulla. Voglio fare quello che voglio e lasciare aperte più possibilità”. Pare proprio che l’attrice voglia prendersi una pausa dopo i numerosi anni vissuti in prima linea nel mondo dello spettacolo.

Proseguendo nella simpatica intervista a La Volta Buona, Nathalie Guetta si è espressa anche a proposito delle critiche ricevute dopo Pechino Express 2025 per il trattamento riservato al suo amico e compagno d’avventura, Vito Bucci: “Hanno detto che lo schiavizzavo? E’ vero, ma lui era contento di farlo perchè non la vedeva come schiavitù, piuttosto obblighi da amico…”. E proprio lui, dopo le confessioni dell’attrice sul debole per Denzel Washington, interviene con un tenero videomessaggio per l’attrice: “D’ora in poi ti fai venire a prendere da lui! Te li risolve lui i problemi e Vito si concentra su altro, va bene? La verità è che Nathalie è talmente tanto che è impossibile non volerle bene, le di disfa la vita! In senso buono ovviamente… Ti voglio bene!”.