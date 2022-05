Nathalie Guetta/ Il fidanzato la lascia mentre gira Don Matteo: “Ho pianto sul set”

Nathalie Guetta l’attrice che ha interpretato Natalina ha ricordato i primi tempi quando ha cominciato a recitare nella fiction Rai1 Don Matteo. L’attrice ha dichiarato di aver pianto sul set dopo esser stata lasciata dal suo fidanzato. Giovedì 26 Maggio 2022 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Rai, Don Matteo, verrà svelato il mistero sulla vita privata di Don Massimo per poi capire quale sarà la scelta di Anna Olivieri trascinata tra Marco e Sergio, agli sgoccioli della tredicesima stagione l’attrice Nathalie Guetta ha rilasciato un’intervista sulla sua vita privata.

Nathalie Guetta e l’abbraccio con Terence Hill

Nathalie Guetta ha interpretato sin dall’inizio Natalina, la perpetua nella fiction in Don Matteo, lo storico personaggio ha rilasciato un’intervista su DiPiùTV, facendo mente locale durante le riprese della prima stagione, da quel giorno sono passati circa 25 anni. l’attrice aveva 40 anni ed era stata lasciata dal suo fidanzato. L’attrice ha dichiarato: “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata”.

Durante gli anni l’attrice ha pensato di lasciare per sempre il ruolo di Natalina proprio perchè si è sempre sentita imprigionata nel personaggio della “perpetua”, nel momento in cui ha partecipato a Ballando con le Stelle, il pubblico ha potuto vedere l’attrice in una veste diversa, questo nuovo ruolo le ha permesso di tornare a trovare la sua tranquillità con il personaggio di Natalina. L’unico rimpianto è stato quello di non aver mai interpretato una donna destinata ad avere un’appassionante storia d’amore.

Nathalie Guetta e la passione per il teatro

Nathalie Guetta ancor prima di girare la fiction Don Matteo, ha recitato in teatro, da sempre ha dichiarato in diversi giornali di aver voluto interpretare alcuni ruoli di donne brillanti. In merito al teatro dichiara: “Tornare a fare teatro? Fuori discussione…” l’attrice ha bisogno di una stabilità fisica e psicologica, con il teatro sarebbe costretta a girare tutta l’Italia trovandosi ogni giorno in una città differente. L’attrice che interpreta Natalina ha passato 9 mesi per girare la tredicesima stagione di Don Matteo, adesso ha bisogno di una vacanza.

Natalina trascorrerà due settimane a New York, oltre alla tv ha in mente di aprire una fattoria che possa accogliere animali abbandonati, nel suo progetto ci saranno altri attori.











