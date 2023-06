Nathalie Guetta: “Io fidanzata? No, sono sola”/ “Ho cercato in maniera ossessiva l’amore, poi ho capito…”

Nathalie Guetta si racconta a Oggi è un altro giorno: il nuovo libro ‘Dodici in caso di stress’

Nathalie Guetta torna ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 15 giugno 2023. L’attrice presenta il suo nuovo libro ‘Dodici in caso di stress’, dove “dodici sta per le sigarette, io ne fumo otto al giorno ma diventano dodici quando sei estremamente stressata”, spiega su Rai 1.

Nathalie racconta poi com’è nata la storia raccontata nel suo libro: “La storia di questo libro è un po’ curiosa. Quando avevo 46 anni ho vissuto una storia curiosa, e quest’uomo di cui ero innamorata mi ha ispirata, quindi ho deciso di scrivere di lui. Quando sono stata a Napoli sono stata ospite di una signora anziana, quel periodo mi ha colpito molto e quindi ne ho scritto. La stessa operazione ho fatto dunque anche questa volta.”

Nathalie Guetta rivela inoltre che il numero delle sigarette nasce da una sua fissazione: “Io ho la mania di contare. Conto tutto: le ore che passano, i minuti, le sigarette…”. Si parla poi d’amore e Nathalie svela di essere ancora single: “Se voglio fidanzarmi? Non vorrei terminare la mia carriera amorosa subito subito…” scherza inizialmente. Poi ricorda un suo amore passato e il desiderio perenne di trovare il grande amore: “Il matrimonio? Ho provato in maniera ossessiva a trovare l’amore, risultato? Sono sola! Non bisogna insistere, le cose arriveranno!”

