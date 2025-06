Nathalie Guetta, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha svelato nuovi retroscena sul matrimonio durato solo 2 giorni.

Il brio che trasmette Nathalie Guetta in ogni sua apparizione televisiva forse non conosce pari; l’attrice, con il suo modo di fare e parlare, ha scatenato l’ilarità dei presenti oggi a La Volta Buona soprattutto quando Caterina Balivo l’ha incalzata nuovamente a proposito del suo matrimonio ‘lampo’ – durato 2 giorni – con un cubano. “La verità sul matrimonio durato 2 giorni? Mi ribello… No dai, davvero è durato 2 giorni e nemmeno di passione. Non abbiamo nemmeno consumato…”. Irrefrenabile l’attrice, che tra il divertimento generale aggiunge: “Questa persona non ha una vita sessuale normale…”.

Tra una strattonata e l’altra con Giovanni Ciacci seduto al suo fianco – ovviamente in modo scherzoso – Nathalie Guetta ha aggiunto ulteriori commenti sul quel matrimonio del passato durato solo 2 giorni e aggiungendo commenti generali sulla sua vita sentimentale e non solo. “Lo amavo? Ma perchè devo rispondere a questa domanda? No, mi piaceva e volevo sposarmi a tutti i costi. Avevo 40 anni e pensavo che la vita fosse già passata, ora invece ci metterei la firma per tornare a quell’età”. L’attrice ha poi aggiunto: “Avevo una visione molto corta della vita, quindi è andata male… Penso che faccio concorrenza a Edith Piaf a livello di ‘straziamento’, anche a lei è andata malissimo. Non so se ho il tempo di rifarmi, ora sono più possibilista; adesso non mi piace nessuno in particolare, non ho più la stessa impetuosità di gioventù”.

Non si perde d’animo Nathalie Guetta; nel corso dell’intervista a La Volta Buona ha infatti sottolineato come il suo pensiero – tra vita e amore – sia oggi molto più ampio e razionale rispetto al passato. Con una chiosa finale, carica di ironia, l’attrice – reduce dall’esperienza a Pechino Express – ha infatti spiegato di essere già proiettata al futuro anche se decisamente tutt’altro che prossimo. “Visto che mi è andata male in questa vita mi sto già proiettando nella prossima, magari andrà meglio…”.