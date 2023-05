Nathalie Guetta/ “Sono sconcertata per la morte di Enrico Oldoini”

È grande il cordoglio per la morte del regista e sceneggiatore Enrico Oldoini, noto per la creazione della fiction tv “Don Matteo”. Il cineasta si è spento all’età di 77 anni, compiuti appena una settimana fa, e la conferma è arrivata nel corso della cerimonia per la consegna dei premi David di Donatello. Oldoini è stato omaggiato con un lungo applauso e con tantissimi messaggi sui social. Grande dolore per Nathalie Guetta, che con lui ha condiviso tanti anni sul set di “Don Matteo”: “Sono un po’ sconcertata. L’ho voluto ricordare con un video su Instagram per salutarlo e ringraziarlo immensamente”.

L’attrice francese è tra le pochissime ad aver preso parte a tutte le stagioni di “Don Matteo”, ma il rapporto con Oldoini era nato ancora prima della fortunata serie di casa Rai: “Ci eravamo conosciuti prima di Don Matteo perché un aiuto regista era venuto a vedermi a teatro. Gli chiesi aiuto e tornò con Oldoini. Mi chiese di partecipare a una serie televisiva e mi chiamarono per Don Matteo”, le sue parole a Oggi è un altro giorno.

L’omaggio di Nathalie Guetta a Enrico Oldoini

“Coccolava tutti, gli attori e i tecnici”, ha ricordato ancora Nathalie Guetta nel corso del suo intervento nel salotto di Serena Bortone. E l’attrice deve molto a Oldoini, come da lei stessa confessato: “Io mi sono sentita molto bene con lui sin dall’inizio. Ho visto recitare Angela Finocchiaro e Antonio Catania e sono andato dall’aiuto regista per strappare il contratto, perché non sarei riuscita a recitare come loro. Poi mi sono rilassata e ho imparato moltissimo. Poi lo facevo ridere ed era veramente entusiasta”.

