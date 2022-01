Nathaly Caldonanno/ Alleanza con Delia Duran e amicizia con Miriana Trevisan…

Tra tutte le concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Nathaly Caldonazzo trascorre molto tempo con Delia Duran e Miriana Trevisan. Con l’ex ragazza di Non è la Rai è nata una vera amicizia anche se, nelle scorse ore, la Caldonazzo ha rimproverato Miriana per il suo atteggiamento sempre disponibile anche con le persone con cui ha discusso pesantemente. Nonostante tutto, tra le due il legame è vero e sincero e, con l’escusa di Federica Calemme, tra diventando sempre più forte.

Nathaly Caldonazzo furiosa con le amiche "Basta parlare con Soleil?"/ "È una farsa!"

Discorso diverso, invece, per Delia Duran. Nathaly ha accolto con entusiasmo Delia che ha ascoltato sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip dandole anche consigli per la gestione del suo matrimonio con Alex Belli. Di fronte alla decisione di Delia di chiudere con Alex e considerarsi una donna libera, è stata tra le prime a complimentarsi con lei. Nathaly, dunque, diventerà una vera spalla per Delia?

BARÙ VS NATHALY CALDONAZZO "MI HAI FICCATO UNA BOTTIGLIA NEL CUL*"/ È lite al GF Vip!

Nathaly Caldonazzo, scontri con Barù e Giucas Casella

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non potevano mancare litigi e momenti imperdibili! Nathaly Caldonazzo, che già nelle precedenti puntate aveva dimostrato di non essere benvoluta da tutti i concorrenti ottenendo una nomination, evidenzia la sua rivalità con alcuni coinquilini della casa. La showgirl non ha manifestato particolare interesse a integrarsi nel gruppo, anzi più volte ha creato dei momenti di tensione all’interno della casa.

Durante la diretta le tensioni sono diventate palpabili. Nathaly Caldonazzo, così, non solo si è scontrata con Barù, ma anche con Giucas Casella. Giucas, infatti, ha perso staffe rispondendo per le rime alle accuse lanciate dalla Caldonazzo, che l’aveva definito falso. La discussione, alimentata da Alfonso Signorini che ha rimarcato le parole di Nathaly, è sfociata in una sfuriata di Giucas che gli è costata varie nomination.

Mia, figlia Nathalie Caldonazzo/ "Quando ha saputo del GF VIP ha pianto perché..."

Nathaly Caldonazzo sempre più apprezzata dal pubblico del Grande Fratello Vip

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso 20 dicembre, Nathaly Caldonazzo si è subito messa in mostra con un carattere schietto e sincero conquistando il pubblico che apprezza sempre di più il suo modo di fare. La showgirl romana è così riescita a sopravvivere alla nomination con Barù e Federica Calemme, eliminata con solo il 14% dei voti. Il pubblico ha premiato la forte personalità di Nathaly e vuole continuare a vedere il suo percorso, riuscirà ad arrivare alla finalissima?

Questo tele voto ha dimostrato che suppur Nathaly abbia qualche problema a trovare il suo posto all’interno del gruppo, in realtà è riuscita a

L’opinione dei social media è che la Caldonazzo non si sia integrata nel gruppo della casa, creando scompiglio e rivalità tra i concorrenti, capace di fare delle affermazioni politicamente scorrette, per esempio aver definito Barù gay per l’empatia. Nelle prossime puntate verranno definiti questi rapporti oscillanti tra i concorrenti della casa e Nathaly che dovrà confrontarsi con le dure parole proferite durante la diretta e nel corso della settimana, ci sarà qualche giorno di tempo per ripensare alle cose successe. Nathaly dovrà trovare degli alleati validi per poter pensare di arrivare allo step finale di questa edizione del Grande Fratello Vip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA